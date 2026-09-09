فيديو - نيمار يجمع حبيبتيه الحالية والسابقة في المطبخ

🇧🇷 Neymar somehow got his ex and his current partner cooking together.



They appeared together on Bruna’s cooking show with Neymar and the kids.



Obviously, he has unlocked a level of diplomacy most governments can only dream of 😂



Writer: Solpic.twitter.com/97AeTmKWb4 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 9, 2026

جمع بين شريكته الحالية بيانكاردي وصديقته السابقة كارول دانتاس، والدة ابنه الأكبر دافي لوكا، في ظهور عائلي لافت ضمن برنامج الطبخ الذي تقدّمه برونا عبر قناتها على .وحلّت كارول ضيفة على حلقة من "Bru na Cozinha"، حيث شاركت برونا في إعداد الخبز، بحضور عدد من أطفال العائلة، بينهم دافي لوكا، ومافي ومل ابنتا نيمار وبرونا، إضافة إلى فالنتين، ابن كارول من زوجها فينيسيوس مارتينيز، فيما ظهر نيمار سريعًا خلف الكواليس.ولم تقتصر الحلقة على الطبخ، إذ تحدّثت برونا وكارول عن بداية علاقتهما، وكشفت برونا أنّها شعرت في البداية بأنّ كارول لا تتقبّلها كثيرًا، قبل أن تتحوّل العلاقة تدريجيًّا إلى صداقة قويّة. وأوضحت أنّ تحفظ كارول كان مفهومًا بسبب حرصها على ابنها دافي لوكا، الذي كان يمضي وقتًا مع شريكة والده الجديدة.وأكدت الاثنتان أنّهما لم تدخلا في سابق، وانتقدتا الشائعات التي تحدثّت عن خلافات بينهما.وظهرت الأجواء العائلية الهادئة في الحلقة، التي جمعت أبناء نيمار في بعيد عن ، وأظهرت العلاقة الودية التي تجمع شريكته الحالية بصديقته السابقة.وتولّى دافي خلال التصوير إعداد البسكويت، بينما تبادل الجميع الأحاديث والضحكات أمام الكاميرا.