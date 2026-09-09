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فيديو - نيمار يجمع حبيبتيه الحالية والسابقة في المطبخ

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فيديو - نيمار يجمع حبيبتيه الحالية والسابقة في المطبخ
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رياضة

2026-09-09 | 09:18
فيديو - نيمار يجمع حبيبتيه الحالية والسابقة في المطبخ

جمع النجم البرازيلي نيمار بين شريكته الحالية برونا بيانكاردي وصديقته السابقة كارول دانتاس

جمع النجم البرازيلي نيمار بين شريكته الحالية برونا بيانكاردي وصديقته السابقة كارول دانتاس، والدة ابنه الأكبر دافي لوكا، في ظهور عائلي لافت ضمن برنامج الطبخ الذي تقدّمه برونا عبر قناتها على يوتيوب.
وحلّت كارول ضيفة على حلقة جديدة من "Bru na Cozinha"، حيث شاركت برونا في إعداد الخبز، بحضور عدد من أطفال العائلة، بينهم دافي لوكا، ومافي ومل ابنتا نيمار وبرونا، إضافة إلى فالنتين، ابن كارول من زوجها فينيسيوس مارتينيز، فيما ظهر نيمار سريعًا خلف الكواليس.
ولم تقتصر الحلقة على الطبخ، إذ تحدّثت برونا وكارول عن بداية علاقتهما، وكشفت برونا أنّها شعرت في البداية بأنّ كارول لا تتقبّلها كثيرًا، قبل أن تتحوّل العلاقة تدريجيًّا إلى صداقة قويّة. وأوضحت أنّ تحفظ كارول كان مفهومًا بسبب حرصها على ابنها دافي لوكا، الذي كان يمضي وقتًا مع شريكة والده الجديدة.
وأكدت الاثنتان أنّهما لم تدخلا في شجار سابق، وانتقدتا الشائعات التي تحدثّت عن خلافات بينهما. 
وظهرت الأجواء العائلية الهادئة في الحلقة، التي جمعت أبناء نيمار في مشهد بعيد عن كرة القدم، وأظهرت العلاقة الودية التي تجمع شريكته الحالية بصديقته السابقة. 
وتولّى دافي خلال التصوير إعداد البسكويت، بينما تبادل الجميع الأحاديث والضحكات أمام الكاميرا.
 
 

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دانتاس

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