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فيديو - الأمطار تفضح عيوب كامب نو بعد مشروع المليار

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فيديو - الأمطار تفضح عيوب كامب نو بعد مشروع المليار
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رياضة

2026-09-09 | 19:04
فيديو - الأمطار تفضح عيوب كامب نو بعد مشروع المليار

تسرّبت المياه إلى مناطق داخل المدرّجات، ووصلت إلى المقاعد المخصّصة للصحفيّين

كشف هطول الأمطار الغزيرة في برشلونة عن مشكلة جديدة في ملعب "سبوتيفاي كامب نو" بعد تجديده، إذ تسرّبت المياه إلى مناطق داخل المدرّجات، ووصلت إلى المقاعد المخصّصة للصحفيّين خلال مواجهة برشلونة وفينورد في دوري أبطال أوروبا.
وأظهرت مقاطع متداولة عبر منصّات التواصل الاجتماعي المياه وهي تنهمر فوق منطقة الإعلام، فيما اضطرّ بعض الصحفيّين إلى حماية أجهزتهم والابتعاد عن الأماكن المتضرّرة، في مشهد أعاد الجدل حول الأعمال المستمرّة في الملعب.
ويأتي ذلك في وقت لم تكتمل فيه عمليّة إعادة تطوير كامب نو بالكامل، إذ لا تزال أجزاء من المدرج الثالث والسقف الجديد قيد التنفيذ، بينما يستقبل الملعب المباريات بطاقة استيعابية محدودة مقارنة بالسعة النهائيّة المخطّط لها.
وتندرج أعمال الملعب ضمن مشروع "إسباي برسا"، الذي حصل برشلونة على تمويل يصل إلى 1.5 مليار يورو لتنفيذه. ووفق أحدث بيانات مالية، خُصّص نحو 1.163 مليار يورو للمشروع حتّى منتصف 2026، فيما يطلب النادي موافقة أعضائه على تمويل إضافي يصل إلى 300 مليون يورو لاستكمال أعمال الملعب.
ولم تؤثّر الأمطار في أداء برشلونة داخل الملعب، إذ تغلب على فينورد (5-1) في مستهلّ مشواره الأوروبّي، لكنّ مشاهد التسرّب تحوّلت إلى إحدى أبرز لقطات الأمسية في برشلونة.
 

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كرة القدم

سبوتيفاي كامب نو

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