فيديو – رئيس نادٍ يعتدي على الحكم بعد إلغاء هدفين لفريقه

🇦🇱😳 Vllaznia president Alban Djaferi reportedly punched the head referee in the face after the VAR system ruled out two of his team’s goals against Elbasani. 🥊🟥 pic.twitter.com/yQ7Mbqobcx — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) September 9, 2026

شهدت مباراة إلباساني وفلازنيا في الدوري الألباني واقعة صادمة، بعدما اعتدى رئيس نادي فلازنيا، جافيري، باللكم على الحكم المساعد إرجيس سباهيو عقب نهاية اللقاء، احتجاجًا على قرارات تحكيمية أثارت غضب فريقه.وانتهت المباراة بالتعادل (1-1)، لكنّ التوتر بلغ ذروته في الدقائق بعدما ألغى حكم الفيديو المساعد هدفين لفلازنيا في الوقت بدل الضائع بداعي التسلّل، ما أشعل احتجاجات داخل الملعب وخارجه.وكان فلازنيا تقدّم أوّلًا عبر إيدون موراتاي، قبل أن يدرك روبين هيباي التعادل لإلباساني في الدقيقة 75 تمامًا.وبعد صافرة النهاية، اقترب جافيري من الحكم المساعد قرب النفق المؤدي إلى غرف الملابس، قبل أن يوجه إليه لكمة في الوجه، ليتدخل الموجودون لإبعاده عن المكان.وأدان اتّحاد الحكّام في ألبانيا الاعتداء، فيما أحيلت الواقعة إلى لجنة الانضباط التابعة للاتّحاد الألباني .ولاحقًا، قرّرت لجنة الانضباط إيقاف جافيري 15 مباراة عن جميع الأنشطة الرياضيّة، مع منعه من دخول الملاعب خلال فترة العقوبة، بسبب الاعتداء على أحد مسؤولي المباراة.كما عوقب مدرّب فلازنيا إيدي مارتيني بالإيقاف ستّ مباريات بسبب سلوك غير تجاه ، فيما فُرضت غرامة مالية على إلباساني بسبب أوجه القصور المتعلقة بالأمن والتنظيم عقب صافرة النهاية.