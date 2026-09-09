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فيديو – رئيس نادٍ يعتدي على الحكم بعد إلغاء هدفين لفريقه

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فيديو – رئيس نادٍ يعتدي على الحكم بعد إلغاء هدفين لفريقه
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رياضة

2026-09-09 | 19:08
فيديو – رئيس نادٍ يعتدي على الحكم بعد إلغاء هدفين لفريقه

اعتدى رئيس نادي فلازنيا، ألبان جافيري، باللكم على الحكم المساعد إرجيس سباهيو

شهدت مباراة إلباساني وفلازنيا في الدوري الألباني واقعة صادمة، بعدما اعتدى رئيس نادي فلازنيا، ألبان جافيري، باللكم على الحكم المساعد إرجيس سباهيو عقب نهاية اللقاء، احتجاجًا على قرارات تحكيمية أثارت غضب فريقه.
وانتهت المباراة بالتعادل (1-1)، لكنّ التوتر بلغ ذروته في الدقائق الأخيرة بعدما ألغى حكم الفيديو المساعد هدفين لفلازنيا في الوقت بدل الضائع بداعي التسلّل، ما أشعل احتجاجات داخل الملعب وخارجه.
وكان فلازنيا تقدّم أوّلًا عبر إيدون موراتاي، قبل أن يدرك روبين هيباي التعادل لإلباساني في الدقيقة 75 تمامًا.
وبعد صافرة النهاية، اقترب جافيري من الحكم المساعد قرب النفق المؤدي إلى غرف الملابس، قبل أن يوجه إليه لكمة في الوجه، ليتدخل الموجودون لإبعاده عن المكان.
وأدان اتّحاد الحكّام في ألبانيا الاعتداء، فيما أحيلت الواقعة إلى لجنة الانضباط التابعة للاتّحاد الألباني لكرة القدم.
ولاحقًا، قرّرت لجنة الانضباط إيقاف جافيري 15 مباراة عن جميع الأنشطة الرياضيّة، مع منعه من دخول الملاعب خلال فترة العقوبة، بسبب الاعتداء على أحد مسؤولي المباراة.
كما عوقب مدرّب فلازنيا إيدي مارتيني بالإيقاف ستّ مباريات بسبب سلوك غير رياضي تجاه الحكام، فيما فُرضت غرامة مالية على إلباساني بسبب أوجه القصور المتعلقة بالأمن والتنظيم عقب صافرة النهاية.
 
 

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فلازنيا

ألبان جافيري

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