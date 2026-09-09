تحذير طبّي يدفع أوفرمارس للاستقالة

أعلن مارك أوفرمارس استقالته الفوريّة من منصبه مديرًا رياضيًا لنادي رويال أنتويرب البلجيكي، بسبب وضعه الصحّي وعدم قدرته على مواصلة العمل تحت الضغط والإيقاع المهني المتسارع.وأوضح أوفرمارس، البالغ 53 عامًا، في رسالة إلى جماهير النادي أنّ الإرهاق والتوتر المتراكم بلغت ذروتها خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية، مؤكّدًا أنّ طاقته استُنزفت بالكامل وأنّ الأطبّاء حذّروه من عواقب خطيرة إذا لم يستمع إلى جسده ويتوقّف عن العمل.وقال نجم وبرشلونة السابق إنّ محادثات تمديد عقده مع أنتويرب كانت قد بدأت بالفعل، لكنّه اضطر إلى اتّخاذ قرار وصفه بـ"الجذري"، والتوقّف عن جميع أنشطته المهنيّة في الوقت الراهن للتركيز على صحّته.وكان أوفرمارس قد تعرّض لأزمة قلبية في الأوّل - ديسمبر 2022، تسبّبت بأضرار دائمة في عضلة القلب، لكنّه عاد لاحقًا إلى عمله مع النادي البلجيكي.وانضمّ أوفرمارس إلى أنتويرب في آذار - 2022، وأسهم خلال فترة عمله في تتويج الفريق بلقب الدوري البلجيكي وكأس بلجيكا عام 2023، إلى جانب التأهل إلى .وأكّد الهولندي أن ارتباطه بالنادي سيبقى قائمًا، مشدّدًا على أنه سيظل قريبًا من جماهيره رغم ابتعاده عن العمل، وسيودّع الجماهير قبل مواجهة يونيون سان جيلواز في 20 أيلول - سبتمبر.