اختفاء عدّاءة أثناء مطاردة رقم قياسي

تتواصل القلق حول العدّاءة الكندية ماكريستال، البالغة 38 عامًا، بعدما فُقد أثرها منذ 1 أيلول - سبتمبر أثناء تدريب على جبل ماترهورن، أحد أشهر قمم الألب على الحدود بين وإيطاليا.وكانت ماكريستال تستعدّ لمحاولة تسجيل أسرع زمن معروف لصعود الجبل والهبوط منه عبر مسار ليون ريدج على الجانب ، بعدما وضعت هدفًا بإنهاء الرحلة في أقلّ من خمس ساعات.ووفق سلسلة "Skyrunner World Series"، وصلت العدّاءة إلى قمة ماترهورن، البالغ ارتفاعها 4478 مترًا، قبل أن تبدأ النزول باتجاه تشيرفينيا.وشوهدت للمرة قرب ملجأ جان-أنطوان كاريل على ارتفاع يقارب 3830 مترًا، عند نحو الساعة 3:45 عصرًا.وأطلقت فرق الإنقاذ عمليّات بحث جوّيّة وبرّيّة، مستخدمة مروحيّات وطائرات مسيّرة وفرقًا متخصّصة، من دون العثور على أيّ أثر لها حتّى الآن.وتُعدّ ماكريستال من الأسماء البارزة في سباقات الجبال، ولديها خبرة في المسارات التقنية والمرتفعات، كما سبق أن سجّلت زمنًا قياسيًّا على الجانب السويسري من ماترهورن.وأكّد أصدقاؤها أنّ كان ضمن قدراتها وخبرتها، فيما تواصل عائلتها التعاون مع فرق الإنقاذ الوصول إلى أيّ معلومة في الأيّام القليلة المقبلة.