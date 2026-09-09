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اختفاء عدّاءة أثناء مطاردة رقم قياسي

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اختفاء عدّاءة أثناء مطاردة رقم قياسي
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رياضة

2026-09-09 | 19:17
اختفاء عدّاءة أثناء مطاردة رقم قياسي

تتواصل حالة القلق حول العدّاءة الكندية كالي ماكريستال، البالغة 38 عامًا، بعدما فُقد أثرها

تتواصل حالة القلق حول العدّاءة الكندية كالي ماكريستال، البالغة 38 عامًا، بعدما فُقد أثرها منذ 1 أيلول - سبتمبر أثناء تدريب على جبل ماترهورن، أحد أشهر قمم الألب على الحدود بين سويسرا وإيطاليا.
وكانت ماكريستال تستعدّ لمحاولة تسجيل أسرع زمن معروف لصعود الجبل والهبوط منه عبر مسار ليون ريدج على الجانب الإيطالي، بعدما وضعت هدفًا بإنهاء الرحلة في أقلّ من خمس ساعات.
ووفق سلسلة "Skyrunner World Series"، وصلت العدّاءة إلى قمة ماترهورن، البالغ ارتفاعها 4478 مترًا، قبل أن تبدأ النزول باتجاه تشيرفينيا. 
وشوهدت للمرة الأخيرة قرب ملجأ جان-أنطوان كاريل على ارتفاع يقارب 3830 مترًا، عند نحو الساعة 3:45 عصرًا.
وأطلقت فرق الإنقاذ الإيطالية عمليّات بحث جوّيّة وبرّيّة، مستخدمة مروحيّات وطائرات مسيّرة وفرقًا متخصّصة، من دون العثور على أيّ أثر لها حتّى الآن.
وتُعدّ ماكريستال من الأسماء البارزة في سباقات الجبال، ولديها خبرة واسعة في المسارات التقنية والمرتفعات، كما سبق أن سجّلت زمنًا قياسيًّا على الجانب السويسري من ماترهورن.
وأكّد أصدقاؤها أنّ التحدي كان ضمن قدراتها وخبرتها، فيما تواصل عائلتها التعاون مع فرق الإنقاذ على أمل الوصول إلى أيّ معلومة جديدة في الأيّام القليلة المقبلة.
 

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