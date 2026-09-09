توقيف لاعب كرة قدم بحوزته سلاح

أوقفت شرطة في لاعب نيويلز أولد الشاب إيلوي ألتاميرانو، البالغ 21 عامًا، برفقة شاب آخر، بعد العثور على مسدس عيار 9 ملم داخل السيارة التي كانا يستقلانها في جنوب المدينة.وبدأت الواقعة قرابة الساعة 11:45 مساء الثلاثاء، بعدما أبلغت امرأة الشرطة عن شخصين ملثّمين شوهد أحدهما وهو يحمل سلاحًا قرب جادة 27 دي فيبريرو.وبعد مراجعة كاميرات المراقبة، تعقّبت الشرطة سيّارة " بولس أبارث" سوداء وأوقفتها بعد وقت قصير.وخلال تفتيش المركبة، صادرت الشرطة مسدسًا نصف آلي من طراز "Bersa BP9FS" عيار 9 ملم، إضافة إلى مخزن وخمس طلقات، فيما لم يكن السلاح محشوًا لحظة ضبطه، كما صودرت السيارة ووُضع الموقوفان بتصرّف .وكان ألتاميرانو قد ظهر للمرّة الأولى مع الفريق الأول لنيويلز عام 2024، لكنّه ابتعد عن الفريق الأوّل والرديف ويتدرّب بشكل منفصل.وأكّدت مصادر من النادي لوسائل إعلام محلّيّة أنّ عقده يمتد حتى 2027، وأنّ الإدارة كانت تدرس مستقبله قبل الواقعة، فيما بات خيار فسخ مطروحًا بصورة جدّيّة بعد توقيفه.