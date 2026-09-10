بايرن يدخل نادي الـ900 الأوروبي

بلغ بايرن ميونيخ محطّة تهديفيّة تاريخيّة في ، بعدما أصبح ثاني نادٍ فقط يتجاوز حاجز 900 هدف في تاريخ كأس ودوري الأبطال، خلف .وكان الفريق البافاري قد بدأ مواجهة بودو/غليمت النرويجي وفي رصيده 899 هدفًا في المسابقة، قبل أن يسجّل موسيالا هدفه الأوّل في اللقاء، ليمنح بايرن الهدف الرقم 900 في تاريخه الأوروبّي.وواصل بايرن التسجيل بعد ذلك، منهيًا المباراة بفوز كبير (5-0) على ملعب أليانز أرينا، ليرفع رصيده الإجمالي إلى 904 أهداف في البطولة.ويتصدّر القائمة التاريخية بفارق كبير، فيما يحتلّ المركز الثالث خلف العملاقين الإسباني والألماني.ويعكس هذا الرقم الحضور المستمرّ لبايرن في البطولة الأوروبّيّة الأهمّ، إذ يخوض المرحلة الرئيسيّة من للمرة الثلاثين في تاريخه، وللموسم التاسع عشر تواليًا.كما حافظ النادي الألماني على سجلّه المميّز في مبارياته الافتتاحيّة، بعدما حقق فوزه الثالث والعشرين تواليًا في أوّل مباراة له بدوري الأبطال.ويملك بايرن ستّة ألقاب في المسابقة، آخرها عام 2020، ليواصل تعزيز مكانته بين أنجح أندية القارّة على المستوى الأوروبّي.