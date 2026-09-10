بايرن يدخل نادي الـ900 الأوروبي

بلغ بايرن ميونيخ محطّة تهديفيّة تاريخيّة في دوري أبطال أوروبا
، بعدما أصبح ثاني نادٍ فقط يتجاوز حاجز 900 هدف في تاريخ كأس أوروبا
ودوري الأبطال، خلف ريال مدريد
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وكان الفريق البافاري قد بدأ مواجهة بودو/غليمت النرويجي وفي رصيده 899 هدفًا في المسابقة، قبل أن يسجّل جمال
موسيالا هدفه الأوّل في اللقاء، ليمنح بايرن الهدف الرقم 900 في تاريخه الأوروبّي.
وواصل بايرن التسجيل بعد ذلك، منهيًا المباراة بفوز كبير (5-0) على ملعب أليانز أرينا، ليرفع رصيده الإجمالي إلى 904 أهداف في البطولة.
ويتصدّر ريال مدريد
القائمة التاريخية بفارق كبير، فيما يحتلّ برشلونة
المركز الثالث خلف العملاقين الإسباني والألماني.
ويعكس هذا الرقم الحضور المستمرّ لبايرن في البطولة الأوروبّيّة الأهمّ، إذ يخوض المرحلة الرئيسيّة من دوري الأبطال
للمرة الثلاثين في تاريخه، وللموسم التاسع عشر تواليًا.
كما حافظ النادي الألماني على سجلّه المميّز في مبارياته الافتتاحيّة، بعدما حقق فوزه الثالث والعشرين تواليًا في أوّل مباراة له بدوري الأبطال.
ويملك بايرن ستّة ألقاب في المسابقة، آخرها عام 2020، ليواصل تعزيز مكانته بين أنجح أندية القارّة على المستوى الأوروبّي.