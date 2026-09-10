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فيديو - دي بول يستفز ليفاندوفسكي بألقابه

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فيديو - دي بول يستفز ليفاندوفسكي بألقابه
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رياضة

2026-09-10 | 18:37
فيديو - دي بول يستفز ليفاندوفسكي بألقابه

قال دي بول لليفاندوفسكي: "من أنت يا أحمق؟ لقد فزت بكوبا أميركا مرتين وبكأس العالم، وأنت؟"

اشتعلت مواجهة كلامية بين الأرجنتيني رودريغو دي بول والبولندي روبرت ليفاندوفسكي خلال الدقائق الأخيرة من مباراة شيكاغو فاير وإنتر ميامي في الدوري الأميركي، بعدما تدخّل لاعب الوسط الأرجنتيني للدفاع عن زميله إيان فراي.
وبدأت اللقطة إثر احتكاك بين ليفاندوفسكي وفراي، تبادلا خلاله الدفع، قبل أن يقترب دي بول من مهاجم شيكاغو ويدخل معه في نقاش حاد وجهًا لوجه.
وخلال المشادة، قال دي بول لليفاندوفسكي: "من أنت يا أحمق؟ لقد فزت بكوبا أميركا مرتين وبكأس العالم، وأنت؟"، في إشارة إلى الألقاب التي حققّها مع منتخب الأرجنتين.
وردّ المهاجم البولندي على كلمات دي بول بابتسامة وضحكة، فيما تدخّل عدد من اللاعبين لتهدئة الأجواء ومنع تطور المواجهة.
ويملك دي بول في رصيده لقبَي كوبا أميركا 2021 و2024، إلى جانب كأس العالم 2022 مع الأرجنتين، بينما حقّق ليفاندوفسكي مسيرة حافلة بالألقاب على مستوى الأندية، أبرزها دوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونيخ.
وجاءت المشادة في الدقيقة 89، قبل استئناف اللعب من دون أن يحصل أيّ منهما على بطاقة بسبب الواقعة.
وانتهت المباراة بالتعادل (1-1) على ملعب "سولجر فيلد" في شيكاغو، بعدما سجل ليفاندوفسكي هدف فريقه، فيما أحرز كاسيميرو هدف إنتر ميامي من تمريرة ليونيل ميسي.
 
 

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رياضة

كرة القدم

رودريغو دي بول

ليفاندوفسكي

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