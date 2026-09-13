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فيديو - سنجاب يوقف مباراة كرة قدم

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فيديو - سنجاب يوقف مباراة كرة قدم
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رياضة

2026-09-13 | 18:52
فيديو - سنجاب يوقف مباراة كرة قدم

اقتحم سنجاب أرض ملعب "تي كيو إل" وبدأ يركض بين اللاعبين

توقفت مواجهة سينسيناتي وشارلوت في الدوري الأميركي لكرة القدم لبضع لحظات بسبب ضيف غير متوقع، بعدما اقتحم سنجاب أرض ملعب "تي كيو إل" وبدأ يركض بين اللاعبين وسط ضحكات وتصفيق الجماهير.
وأوقف الحكم اللعب مؤقتًا بينما واصل السنجاب جولته داخل المستطيل الأخضر، في وقت حاول العاملون في الملعب التعامل مع الموقف، قبل أن يشق الحيوان طريقه في النهاية نحو نفق اللاعبين ويغادر أرضية الملعب من تلقاء نفسه.
وجاءت اللقطة خلال المباراة التي جمعت سينسيناتي وشارلوت وانتهت بالتعادل (3-3)، لتسرق الحادثة الطريفة جزءًا من الاهتمام بعيدًا عن أحداث المواجهة نفسها.
ولا تُعد الحيوانات غريبة تمامًا عن ملاعب الدوري الأميركي، إذ شهدت السنوات الأخيرة اقتحامات مشابهة من حيوانات مختلفة، بينها راكون وفأر وقط، إضافة إلى دخول أطفال أرض الملعب في مناسبات أخرى.
أما هذه المرة، فاكتفى السنجاب بجولة قصيرة قبل أن ينسحب بهدوء، وظهر مدرب شارلوت دين سميث وهو يهز رأسه مستغربًا من المشهد الطريف.

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شارلوت

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