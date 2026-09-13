فيديو - سنجاب يوقف مباراة كرة قدم

We've got a pitch invader 🐿️ pic.twitter.com/GK21rQdmwF — FC Cincinnati (@fccincinnati) September 13, 2026

توقفت مواجهة وشارلوت في الدوري الأميركي لبضع لحظات بسبب ضيف غير متوقع، بعدما اقتحم سنجاب أرض ملعب "تي كيو إل" وبدأ يركض بين اللاعبين وسط ضحكات وتصفيق الجماهير.وأوقف الحكم اللعب مؤقتًا بينما واصل السنجاب جولته داخل المستطيل الأخضر، في وقت حاول العاملون في الملعب التعامل مع الموقف، قبل أن يشق الحيوان طريقه في النهاية نحو نفق اللاعبين ويغادر أرضية الملعب من تلقاء نفسه.وجاءت اللقطة خلال المباراة التي جمعت سينسيناتي وشارلوت وانتهت بالتعادل (3-3)، لتسرق الحادثة الطريفة جزءًا من الاهتمام بعيدًا عن أحداث المواجهة نفسها.ولا تُعد الحيوانات غريبة تمامًا عن ملاعب الدوري الأميركي، إذ شهدت السنوات اقتحامات مشابهة من حيوانات مختلفة، بينها راكون وفأر وقط، إضافة إلى دخول أطفال أرض الملعب في مناسبات أخرى.أما هذه المرة، فاكتفى السنجاب بجولة قصيرة قبل أن ينسحب بهدوء، وظهر شارلوت دين وهو يهز رأسه مستغربًا من المشهد الطريف.