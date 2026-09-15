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فيديو - مقاتل محترف يهزم عملاقًا

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فيديو - مقاتل محترف يهزم عملاقًا
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رياضة

2026-09-15 | 19:22
فيديو - مقاتل محترف يهزم عملاقًا

مواجهة جمعت مقاتلًا بارزًا في الفنون القتالية المختلطة بلاعب ضخم يتجاوز طوله المترين

خاض ألكسندر فولكانوفسكي تحدّيًا غير معتاد أمام نجم كرة القدم الأميركية جوردان مايلاتا، في مواجهة جمعت مقاتلًا بارزًا في الفنون القتالية المختلطة بلاعب ضخم يتجاوز طوله المترين.
وبدأت المواجهة بسلسلة من الاختبارات البدنيّة، قبل أن تنتقل إلى نزال مباشر، بدا فيه فارق الحجم واضحًا لمصلحة مايلاتا، الذي يبلغ طوله نحو 2.03 متر ويتمتّع ببنية جسديّة ضخمة.
لكنّ فولكانوفسكي قلب المشهد سريعًا، فنجح في إسقاط منافسه أرضًا ثم أخضعه بحركة خنق، رغم أن مايلاتا تمكن في إحدى اللحظات من رفعه بسهولة عن الأرض.
وأثارت اللقطة الاهتمام بسبب التفاوت الكبير بين الرياضيين، إذ اعتاد فولكانوفسكي المنافسة في أوزان أخف بكثير، بينما يلعب مايلاتا في الخط الهجومي، وهو مركز يعتمد بدرجة كبيرة على القوة والحجم.
وجاء التحدي في أجواء ودية، وتخللته مواقف طريفة بين الطرفين، قبل أن يحسم فولكانوفسكي المواجهة بخبرته في القتال الأرضي.
وسبق لمايلاتا ممارسة الرغبي قبل انتقاله إلى كرة القدم الأميركية، فيما يُعرف فولكانوفسكي بخبرته الطويلة في مواجهة خصوم يتفوقون عليه حجمًا.
 

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