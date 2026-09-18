فيديو – لاعبو فينيسيا يصلون إلى الملعب بطريقة مميّزة

هل تعلم أن لاعبي فينيزيا🇮🇹 لا يذهبون للملعب بالحافلة بل عبر البحر؟



ملعبهم التاريخي محاط بالمياه، والوصول إليه يتطلب ركوب القوارب والحافلات المائية للجماهير واللاعبين على حدٍ سواء



حتى الكرات الطائشة ينتهي بها المطاف في مياه البندقية



تجربة فريدة قد تختفي قريبًا مع التخطيط… pic.twitter.com/YLVLxkGsjx — فارس الثنيان (@mubmft) September 18, 2026

يعيش لاعبو وجماهير فينيسيا تجربة لا تشبه معظم ملاعب الأوروبية، إذ يقع ملعب "بيير لويجي بينزو" على سانت وسط بحيرة البندقية، ما يجعل القوارب والحافلات المائيّة جزءًا من يوم المباراة.الوصول إلى الملعب، ثاني أقدم ملاعب والمفتتح عام 1913، يتم سيرًا على الأقدام أو عبر "فابوريتو"، وهي الحافلات المائيّة العامّة التي تربط مناطق المدينة بسانت إيلينا.وسبق للاعب فينيسيا السابق هارفي سان كلير أن كشف أنّ لاعبي الفريق كانوا يتركون سيّاراتهم على اليابسة، قبل استقلال قارب جماعي للوصول إلى "بينزو"، كما تصل الفرق الزائرة بحرًا.لكن هذا المشهد الفريد قد يتغير قريبًا، بعدما حصل فينيسيا على حق إدارة الملعب الجديد الجاري تشييده في تيسيرا، ضمن مشروع ضخم للمدينة.وتستهدف بلدية البندقيّة افتتاح الملعب الجديد في ربيع 2027، بسعة 18,500 متفرج، ما قد ينهي واحدة من أكثر رحلات الوصول إلى الملاعب غرابة في كرة القدم الأوروبية.