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فيديو – لاعبو فينيسيا يصلون إلى الملعب بطريقة مميّزة

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فيديو – لاعبو فينيسيا يصلون إلى الملعب بطريقة مميّزة
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رياضة

2026-09-18 | 18:17
فيديو – لاعبو فينيسيا يصلون إلى الملعب بطريقة مميّزة

الوصول إلى الملعب، يتم سيرًا على الأقدام أو عبر "فابوريتو"

يعيش لاعبو وجماهير فينيسيا تجربة لا تشبه معظم ملاعب كرة القدم الأوروبية، إذ يقع ملعب "بيير لويجي بينزو" على جزيرة سانت إيلينا وسط بحيرة البندقية، ما يجعل القوارب والحافلات المائيّة جزءًا من يوم المباراة.
الوصول إلى الملعب، ثاني أقدم ملاعب إيطاليا والمفتتح عام 1913، يتم سيرًا على الأقدام أو عبر "فابوريتو"، وهي الحافلات المائيّة العامّة التي تربط مناطق المدينة بسانت إيلينا.
وسبق للاعب فينيسيا السابق هارفي سان كلير أن كشف أنّ لاعبي الفريق كانوا يتركون سيّاراتهم على اليابسة، قبل استقلال قارب جماعي للوصول إلى "بينزو"، كما تصل الفرق الزائرة بحرًا.
لكن هذا المشهد الفريد قد يتغير قريبًا، بعدما حصل فينيسيا على حق إدارة الملعب الجديد الجاري تشييده في تيسيرا، ضمن مشروع رياضي ضخم للمدينة.
وتستهدف بلدية البندقيّة افتتاح الملعب الجديد في ربيع 2027، بسعة 18,500 متفرج، ما قد ينهي واحدة من أكثر رحلات الوصول إلى الملاعب غرابة في كرة القدم الأوروبية.
 

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رياضة

كرة القدم

فينيسيا

بيير لويجي بينزو

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