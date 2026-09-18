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ميزة خاصّة لحمزة عبد الكريم في برشلونة

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ميزة خاصّة لحمزة عبد الكريم في برشلونة
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رياضة

2026-09-18 | 18:19
ميزة خاصّة لحمزة عبد الكريم في برشلونة

يغادر المدينة الرياضية سيرًا على الأقدام بعد انتهاء التدريبات، مستفيدًا من قرب منزله من منشآت النادي

يعيش المصري حمزة عبد الكريم، مهاجم برشلونة الشاب، روتينًا يوميًا مختلفًا عن بقية لاعبي الفريق الأول، إذ يغادر المدينة الرياضية سيرًا على الأقدام بعد انتهاء التدريبات، مستفيدًا من قرب منزله من منشآت النادي.
يخرج حمزة من البوابة الأقرب إلى ملعب "تيتو فيلانوفا" التدريبي، ثمّ يعبر الشارع متّجهًا مباشرة إلى منزله في سانت جوان ديسبي، بينما يصل بقية لاعبي الفريق ويغادرون عادة بسياراتهم الخاصة.
ويقيم المهاجم المصري، البالغ 18 عامًا، في إحدى الشقق التي يوفّرها برشلونة للاعبيه الشباب بعد بلوغهم سنّ الرشد وانتهاء فترة إقامتهم في أكاديمية "لا ماسيا"، ما يجعله على بعد خطوات فقط من مقر التدريبات.
وخلال طريق عودته، يصادف حمزة مشجّعين ينتظرون لاعبي برشلونة بالقرب من المدينة الرياضية، ويحرص على التوقّف لالتقاط الصور معهم وتلبية طلباتهم.
ويأتي ذلك بعد تجديد عقده مع برشلونة حتى عام 2030، مع رفع قيمة الشرط الجزائي إلى 150 مليون يورو، فيما يواصل التدرب يوميًا مع الفريق الأول رغم بقائه مسجلًا ضمن صفوف الفريق الرديف.
 

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