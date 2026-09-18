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ماني يفتتح مشروعًا ضخمًا في مسقط رأسه

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ماني يفتتح مشروعًا ضخمًا في مسقط رأسه
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رياضة

2026-09-18 | 18:20
ماني يفتتح مشروعًا ضخمًا في مسقط رأسه

أطلق السنغالي ساديو ماني، نجم النصر السعودي، مشروعًا زراعيًا صناعيًا ضخمًا في مسقط رأسه بامبالي

أطلق السنغالي ساديو ماني، نجم النصر السعودي، مشروعًا زراعيًا صناعيًا ضخمًا في مسقط رأسه بامبالي، باستثمار يبلغ 11.7 مليار فرنك أفريقي، بهدف تطوير زراعة المانغو وتصنيع منتجاتها محلّيًّا وخلق أكثر من 1000 فرصة عمل مباشرة.
ويحمل المشروع اسم "SM10 Agro"، ويمتد على مساحة 500 هكتار، فيما يستهدف الوصول إلى قدرة معالجة تبلغ 8,500 طن من المانغو سنويًا، ضمن مجمّع يضم وحدات للفرز والتعبئة وإنتاج اللب والمانغو المجفف وزبدة المانغو.
وأوضح ماني أنّ منطقة سيدهيو تخسر سنويًا بين 30 و40% من محصول المانغو بسبب نقص إمكانات التخزين والتصنيع، مؤكّدًا رغبته في إبقاء القيمة الاقتصادية للمنتج داخل السنغال بدل خسارتها خارج البلاد.
ويتضمّن المشروع أيضًا برامج للتدريب وتنمية المهارات والبحث والتطوير، مع خطط لتوسيع فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في الزراعة والنقل والخدمات المرتبطة بالمشروع.
ومن المقرّر وضع حجر الأساس للمجمّع في بامبالي يوم 19 سبتمبر، على أن يبدأ تشغيل خطوط التصنيع تدريجيًا خلال عام 2027، بينما يستهدف المشروع الوصول إلى طاقته الكاملة بحلول 2031.
 

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