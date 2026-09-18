بالمر يفضح تفاصيل لعبة فيُحظر حسابه

تعرّض ، ، لإيقاف مؤقت لحسابه على منصة "تويتش"، بعدما بدأ بثًا مباشرًا للعبة " EA Sports FC 27" قبل الموعد المسموح بعرضها للجمهور.ودخل إلى البث وبدأ فتح حزم "Ultimate Team " وتجربة اللعبة أمام آلاف المتابعين، قبل أن يظهر الحساب الرسمي للعبة في الدردشة وينبّهه إلى أنّ موعد البث المتّفق عليه لم يحن بعد. وبعد فترة قصيرة، توقّف البث وأزيل المحتوى، فيما أصبح حساب اللاعب غير متاح مؤقتًا.ولم تمرّ الحادثة من دون تعليق من بالمر، إذ نشر عبر حسابه في " " رسالة ساخرة قال فيها إنّه كان "يعطي الناس ما يريدونه|، طالبًا رفع الإيقاف عنه، قبل أن يعود حسابه للعمل لاحقًا.وخلال البثّ، اكتشف أيضًا تراجع تقييمه في النسخة الجديدة من 87 إلى 85، وعلّق مازحًا على الفارق بين سرعته وسرعة زميله .وتُطرح اللعبة رسميًا في 25 أيلول - سبتمبر، بينما بدأ الوصول المبكر إليها في 18 أيلول - سبتمبر، أي بعد بث بالمر.