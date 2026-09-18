فيديو - ديربي وست هام وميلوول ينطلق قبل صافرة البداية

Police just arrested a bunch of suspected Millwall fans at Carpenter’s At Stratford ahead of tomorrow’s fixture with westham .#Footballhooligans #WesthamFC pic.twitter.com/yBwfudi3Bf — Gift Kugara - Mawire (@GKMwa) September 18, 2026

ارتفعت التأهب في قبل أقل من 24 ساعة على مواجهة ميلوول ووست هام، المقرّرة على ملعب "ذا دن"، في أول لقاء بين منذ 2012.وظهرت مشاهد لتوقيف عدد من المشجعين بالقرب من حانة ترتبط تاريخيًا بجماهير وست هام، من دون صدور حصيلة رسمية حتى الآن عن شرطة بشأن عدد الموقوفين أو انتمائهم، بينما تكثفت الإجراءات الأمنية في المناطق المحيطة بالمباراة.ومن المقرّر نشر نحو 400 شرطي لتأمين اللقاء، أي ما يقارب أربعة أضعاف العدد المعتاد في مباريات ، مع منح العناصر صلاحيات إضافية للتعامل مع أي اضطرابات محتملة.كما فرضت الشرطة أمرًا خاصًا يسمح لها بإبعاد أي شخص يُعتقد أنّ سلوكه قد يؤدّي إلى فوضى أو أعمال عنف، ضمن نطاق واسع حول الملعب.وتحمل مواجهة الفريقين تاريخًا طويلًا من التوتر بين جماهير الناديين، فيما تعود آخر مواجهة بينهما إلى فبراير 2012، ما رفع مستوى الاستنفار قبل تجدد الديربي بعد غياب استمر 14 عامًا.