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فيديو - ديربي وست هام وميلوول ينطلق قبل صافرة البداية

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فيديو - ديربي وست هام وميلوول ينطلق قبل صافرة البداية
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رياضة

2026-09-18 | 18:25
فيديو - ديربي وست هام وميلوول ينطلق قبل صافرة البداية

من المقرّر نشر نحو 400 شرطي لتأمين اللقاء، أي ما يقارب أربعة أضعاف العدد المعتاد

ارتفعت حالة التأهب في لندن قبل أقل من 24 ساعة على مواجهة ميلوول ووست هام، المقرّرة اليوم على ملعب "ذا دن"، في أول لقاء بين الغريمين منذ 2012.
وظهرت مشاهد لتوقيف عدد من المشجعين بالقرب من حانة ترتبط تاريخيًا بجماهير وست هام، من دون صدور حصيلة رسمية حتى الآن عن شرطة العاصمة بشأن عدد الموقوفين أو انتمائهم، بينما تكثفت الإجراءات الأمنية في المناطق المحيطة بالمباراة.
ومن المقرّر نشر نحو 400 شرطي لتأمين اللقاء، أي ما يقارب أربعة أضعاف العدد المعتاد في مباريات دوري الدرجة الأولى الإنجليزية، مع منح العناصر صلاحيات إضافية للتعامل مع أي اضطرابات محتملة.
كما فرضت الشرطة أمرًا خاصًا يسمح لها بإبعاد أي شخص يُعتقد أنّ سلوكه قد يؤدّي إلى فوضى أو أعمال عنف، ضمن نطاق واسع حول الملعب.
وتحمل مواجهة الفريقين تاريخًا طويلًا من التوتر بين جماهير الناديين، فيما تعود آخر مواجهة بينهما إلى فبراير 2012، ما رفع مستوى الاستنفار قبل تجدد الديربي بعد غياب استمر 14 عامًا.
 

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