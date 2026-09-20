فيديو - بورخا يشعل الكلاسيكو بمقصية مذهلة

🤯🇨🇴 EL GOLAZO DE CHILENA DE BORJA. pic.twitter.com/L09qG3WWSW — Sudanalytics (@sudanalytics_) September 20, 2026

قاد المهاجم الكولومبي ميغيل بورخا انتفاضة كلوب أميركا أمام تشيفاس غوادالاخارا، بعدما سجل هدفين خلال التعادل (2-2)، ضمن الجولة التاسعة من مرحلة "أبرتورا 2026" في .ودخل بورخا بديلاً في الدقيقة 66، بينما كان فريقه متأخّرًا بهدفين، قبل أن يحتاج إلى خمس دقائق فقط ليهز الشباك بطريقة استثنائية.ففي الدقيقة 71، تلقى كرة عرضية من برايان داخل منطقة الجزاء، وارتقى لها بمقصية هوائية قوية استقرت في المرمى، مقلّصًا الفارق إلى (2-1).وبعد ثلاث دقائق، عاد المهاجم الكولومبي ليسجل هدفه الثاني، مستفيدًا من تمريرة هنري مارتين، ليمنح أميركا التعادل ويكمل ثنائيته خلال فترة قصيرة من دخوله أرض الملعب.وكان غوادالاخارا قد تقدّم في الدقيقة 32 عبر برايان ، قبل أن يضيف الهدف الثاني بهدف عكسي سجله ميغيل فاسكيز في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.ورفع بورخا رصيده إلى ثلاثة أهداف بقميص أميركا، بعدما واصل تقديم بداية قويّة مع الفريق المكسيكي، فيما رفع أميركا رصيده إلى 17 نقطة بعد التعادل في .