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فيديو - بورخا يشعل الكلاسيكو بمقصية مذهلة

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فيديو - بورخا يشعل الكلاسيكو بمقصية مذهلة
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رياضة

2026-09-20 | 18:14
فيديو - بورخا يشعل الكلاسيكو بمقصية مذهلة

مقصيّة هوائيّة قويّة استقرّت في المرمى

قاد المهاجم الكولومبي ميغيل بورخا انتفاضة كلوب أميركا أمام تشيفاس غوادالاخارا، بعدما سجل هدفين خلال التعادل (2-2)، ضمن الجولة التاسعة من مرحلة "أبرتورا 2026" في الدوري المكسيكي.
ودخل بورخا بديلاً في الدقيقة 66، بينما كان فريقه متأخّرًا بهدفين، قبل أن يحتاج إلى خمس دقائق فقط ليهز الشباك بطريقة استثنائية.
 ففي الدقيقة 71، تلقى كرة عرضية من برايان رودريغيز داخل منطقة الجزاء، وارتقى لها بمقصية هوائية قوية استقرت في المرمى، مقلّصًا الفارق إلى (2-1).
وبعد ثلاث دقائق، عاد المهاجم الكولومبي ليسجل هدفه الثاني، مستفيدًا من تمريرة هنري مارتين، ليمنح أميركا التعادل ويكمل ثنائيته خلال فترة قصيرة من دخوله أرض الملعب.
وكان غوادالاخارا قد تقدّم في الدقيقة 32 عبر برايان غونزاليس، قبل أن يضيف الهدف الثاني بهدف عكسي سجله ميغيل فاسكيز في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.
ورفع بورخا رصيده إلى ثلاثة أهداف بقميص أميركا، بعدما واصل تقديم بداية قويّة مع الفريق المكسيكي، فيما رفع أميركا رصيده إلى 17 نقطة بعد التعادل في الكلاسيكو.
 

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رياضة

كرة القدم

ميغيل بورخا

تشيفاس غوادالاخارا

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