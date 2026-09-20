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فيديو - عراك بالأيدي بين سائقَي ناسكار بسبب حادث

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فيديو - عراك بالأيدي بين سائقَي ناسكار بسبب حادث
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رياضة

2026-09-20 | 18:15
فيديو - عراك بالأيدي بين سائقَي ناسكار بسبب حادث

تحوّل الاحتكاك بين رايان بلاني وكارسون هوشيفار في سباق بريستول الليلي ضمن سلسلة ناسكار إلى عراك بالأيدي

تحوّل الاحتكاك بين رايان بلاني وكارسون هوشيفار في سباق بريستول الليلي ضمن سلسلة ناسكار إلى عراك بالأيدي بعد نهاية السباق، عقب حادث أنهى آمال بلاني في المنافسة على الفوز خلال اللفّات الأخيرة.
وكان بلاني قد تجاوز هوشيفار وانتزع منه المركز الثاني، قبل أن يحاول الأخير الردّ سريعًا عند المنعطف التالي، وأثناء المحاولة، وقع احتكاك بين السيّارتين أدّى إلى دوران سيّارة بلاني واصطدامها بالحاجز الخارجي، ليضطرّ إلى الانسحاب قبل 43 لفة من النهاية.
وبعد انتهاء السباق، توجّه بلاني نحو هوشيفار في منطقة الحظائر ودفعه، قبل أن يردّ سائق سباير موتورسبورتس بلكمات، لتتدخل أطقم الفريقين والمسؤولون للفصل بينهما. ولم تُسجَّل إصابات لدى السائقين نتيجة الاشتباك.
وقال هوشيفار إنّه رأى بلاني يقترب ولم يتوقّع أن يكون الحديث هادئًا، موضحًا أنّه قرّر الردّ فور الإمساك به، أمّا بلاني فحمّل منافسه مسؤولية الحادث الذي أنهى سباقه.
وكان بلاني قد قاد 202 لفة، وهو العدد الأكبر في السباق، قبل أن ينهي المنافسات في المركز 33، فيما أكمل هوشيفار السباق في المركز الثالث.
وانتهى السباق بفوز جوي لوغانو، الذي حقّق انتصاره الثالث هذا الموسم والـ40 في مسيرته ضمن سلسلة الكأس.
 
 

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