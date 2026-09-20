فيديو - عراك بالأيدي بين سائقَي ناسكار بسبب حادث

SALVAJE PELEA EN NASCAR: DOS PILOTOS SE AGARRARON A TROMPADAS DESPUÉS DE UN CHOQUE ENTRE AMBOS 🚨🏎️



Ryan Blaney y Carson Hocevar terminaron a los golpes en boxes en . El encontronazo se produjo apenas terminó la carrera, luego de un accidente entre ambos que había dejado… pic.twitter.com/z3U2XEUaKb — TyC Sports (@TyCSports) September 20, 2026

تحوّل الاحتكاك بين رايان بلاني وكارسون هوشيفار في سباق الليلي ضمن سلسلة ناسكار إلى عراك بالأيدي بعد نهاية السباق، عقب حادث أنهى آمال بلاني في المنافسة على الفوز خلال اللفّات .وكان بلاني قد تجاوز هوشيفار وانتزع منه المركز الثاني، قبل أن يحاول الأخير الردّ سريعًا عند المنعطف التالي، وأثناء المحاولة، وقع احتكاك بين السيّارتين أدّى إلى سيّارة بلاني واصطدامها بالحاجز الخارجي، ليضطرّ إلى الانسحاب قبل 43 لفة من النهاية.وبعد انتهاء السباق، توجّه بلاني نحو هوشيفار في منطقة الحظائر ودفعه، قبل أن يردّ سائق سباير موتورسبورتس بلكمات، لتتدخل أطقم الفريقين والمسؤولون للفصل بينهما. ولم تُسجَّل إصابات لدى السائقين نتيجة الاشتباك.وقال هوشيفار إنّه رأى بلاني يقترب ولم يتوقّع أن يكون الحديث هادئًا، موضحًا أنّه قرّر الردّ فور الإمساك به، أمّا بلاني فحمّل منافسه مسؤولية الحادث الذي أنهى سباقه.وكان بلاني قد قاد 202 لفة، وهو العدد الأكبر في السباق، قبل أن ينهي المنافسات في المركز 33، فيما أكمل هوشيفار السباق في المركز الثالث.وانتهى السباق بفوز جوي لوغانو، الذي حقّق الثالث هذا الموسم والـ40 في مسيرته ضمن سلسلة الكأس.