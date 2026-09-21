فيديو - حريق يلتهم حافلة جماهير سيلتيك

🚨 SUPPORTERS’ BUS CATCHES FIRE AFTER OLD FIRM DERBY! 😳🔥



A bus carrying Celtic fans caught fire shortly after the 1-0 defeat to Rangers. Everyone on board was safely evacuated, with no injuries reported.



🚒 The cause of the fire is under investigation.… — GC Football ⚽ (@GoalCrestX) September 20, 2026

اندلع حريق في حافلة كانت تقلّ عشرات من مشجّعي سيلتيك قرب ملعب "سيلتيك بارك"، بعد وقت قصير من خسارة الفريق أمام غريمه (0-1) في "أولد فيرم"، الأحد، ضمن الدوري الإسكتلندي .ووقع الحادث في شرق ، حيث تلقت فرق الإطفاء بلاغًا عند نحو الساعة 2:25 بعد الظهر، قبل أن تصل إلى المكان وتتعامل مع الحافلة التي كانت النيران قد اشتعلت فيها بالكامل.وكان على متن الحافلة عدد من العائلات والأطفال، إلّا أنّ جميع الركّاب تمكّنوا من مغادرتها ، فيما أكّدت الشرطة وخدمات الإطفاء عدم تسجيل أي إصابات. وأوضحت شركة "McLean’s Coaches"، المشغلة للحافلة، أن سبب الحريق لا يزال قيد التحقيق، من دون اتهام لأي من الركاب.وجاء الحادث بعد خسارة سيلتيك بهدف سجله رايان ناديري في الدقيقة 33، ليمنح رينجرز فوزه الثاني على غريمه خلال ثمانية أيام، ويقلص الفارق بين الفريقين في صدارة الدوري إلى نقطتين.