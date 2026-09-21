فيديو - حريق يلتهم حافلة جماهير سيلتيك

اندلع حريق في حافلة كانت تقلّ عشرات من مشجّعي سيلتيك قرب ملعب "سيلتيك بارك"، بعد وقت قصير من خسارة الفريق أمام غريمه رينجرز
(0-1) في ديربي
"أولد فيرم"، الأحد، ضمن الدوري الإسكتلندي الممتاز
.
ووقع الحادث في شرق غلاسكو
، حيث تلقت فرق الإطفاء بلاغًا عند نحو الساعة 2:25 بعد الظهر، قبل أن تصل إلى المكان وتتعامل مع الحافلة التي كانت النيران قد اشتعلت فيها بالكامل.
وكان على متن الحافلة عدد من العائلات والأطفال، إلّا أنّ جميع الركّاب تمكّنوا من مغادرتها بسلام
، فيما أكّدت الشرطة وخدمات الإطفاء عدم تسجيل أي إصابات. وأوضحت شركة "McLean’s Coaches"، المشغلة للحافلة، أن سبب الحريق لا يزال قيد التحقيق، من دون توجيه
اتهام لأي من الركاب.
وجاء الحادث بعد خسارة سيلتيك بهدف سجله رايان ناديري في الدقيقة 33، ليمنح رينجرز فوزه الثاني على غريمه خلال ثمانية أيام، ويقلص الفارق بين الفريقين في صدارة الدوري إلى نقطتين.