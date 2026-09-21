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تحطّم سيارة لاعب أرجنتيني... وهو نائم

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تحطّم سيارة لاعب أرجنتيني... وهو نائم
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رياضة

2026-09-21 | 17:55
تحطّم سيارة لاعب أرجنتيني... وهو نائم

تعرّضت سيارة مسجّلة باسم غاستون أفيلا، مدافع روزاريو سنترال، لحادث قوي

تعرّضت سيارة مسجّلة باسم غاستون أفيلا، مدافع روزاريو سنترال، لحادث قوي صباح الاثنين على طريق يربط روزاريو بمدينة فونيس في الأرجنتين، قبل العثور عليها متروكة من دون ركاب أو سائق.
السيارة، وهي من طراز "فورد F-150 رابتور"، اصطدمت بعمود إنارة على شارع خورخي نيوبيري، ثمّ واصلت سيرها قرابة 70 مترًا قبل أن تتوقف بأضرار كبيرة في مقدّمتها وجانبها الأيسر، مع انفصال إحدى العجلات وفتح الوسائد الهوائية.
وأظهرت صور أفيلا قرب موقع الحادث، إلّا أنّ اللاعب نشر صورة له برفقة ابنته، موضحًا أنّه كان نائمًا وقت وقوع الحادث، وأنه بخير.
وبحسب تقارير محلّيّة، كانت السيارة بقيادة صديق للاعب، فيما أفاد روزاريو سنترال بأنّ أفيلا وصل إلى المكان بعد الحادث لمعرفة ما جرى. ولم تصدر حتّى الآن معلومات رسميّة تحسم هويّة السائق أو أسباب فقدان السيطرة على السيارة.
وجاءت الواقعة بعد ساعات من مشاركة أفيلا في فوز روزاريو سنترال 1-0 على أرجنتينوس جونيورز، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الأرجنتيني، وهي نتيجة رفعت الفريق إلى صدارة المجموعة الثانية بالتساوي مع منافسه.
 

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رياضة

كرة القدم

غاستون أفيلا

روزاريو سنترال

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