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فيديو - أتلتيكو يسخر من شكاوى مورينيو

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فيديو - أتلتيكو يسخر من شكاوى مورينيو
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رياضة

2026-09-21 | 17:59
فيديو - أتلتيكو يسخر من شكاوى مورينيو

نشر أتلتيكو رسالة عبر حساباته الرسمية كتب فيها "أوقفوا المضايقات التحكيمية الآن"، مرفقة بصورة لآلة طباعة

ردّ أتلتيكو مدريد بسخرية على تصريحات البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرّب ريال مدريد، عقب خسارة فريقه (1-2) في ديربي العاصمة أمام أتلتيكو على ملعب "ميتروبوليتانو"، ضمن الدوري الإسباني.
وكان مورينيو قد وجّه انتقادات إلى التحكيم بعد المباراة، وقال إنّ فريقه يريد أن يُترك "ليتنافس على قدم المساواة"، مضيفًا أنّه لا يريد الذهاب إلى حد القول إن الأمور "مُعدّة مسبقًا".
وبعد نحو 24 ساعة، نشر أتلتيكو رسالة عبر حساباته الرسمية كتب فيها "أوقفوا المضايقات التحكيمية الآن"، مرفقة بصورة لآلة طباعة تخرج منها لقطات مشابهة لتلك التي عرضها مورينيو خلال مؤتمره الصحفي.
ولم يتوقف رد النادي عند ذلك، إذ نشر صورة أخرى حملت عبارة "الماكينة في وضع التشغيل"، في إشارة ساخرة إلى ما اعتبره محاولة لتحويل التركيز من نتيجة الديربي إلى الجدل التحكيمي.
ويرى أتلتيكو أنّ احتجاجات ريال مدريد لا تتناسب مع أحداث المباراة، مستندًا إلى قرارات تحكيميّة في مواجهات سابقة بين الفريقين اعتبر أنّها جاءت ضدّ مصلحته.
وكان أتلتيكو قد حسم الديربي لصالحه، بعدما سجّل أليخاندرو غريمالدو وجوناثان ديفيد هدفَي أصحاب الأرض، فيما أحرز أنطونيو روديغر هدف ريال مدريد الوحيد. كما أكمل ريال مدريد اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد دين هويسن مباشرة.
 

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