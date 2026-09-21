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فيديو - الحرارة تذيب أحذية اللاعبين

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فيديو - الحرارة تذيب أحذية اللاعبين
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رياضة

2026-09-21 | 18:02
فيديو - الحرارة تذيب أحذية اللاعبين

بلغت حرارة العشب الصناعي في ملعب "نيسان" بمدينة ناشفيل نحو 69.4 درجة مئويّة

شهدت مباراة فيلادلفيا إيغلز وتينيسي تايتنز في دوري كرة القدم الأميركية للمحترفين ظروفًا استثنائية، بعدما بلغت حرارة العشب الصناعي في ملعب "نيسان" بمدينة ناشفيل نحو 69.4 درجة مئويّة، ما تسبّب في تضرّر أحذية بعض اللاعبين خلال اللقاء.
وظهر لاعبون وهم يرشّون أحذيتهم بالماء خلال فترات التوقّف في محاولة لتبريدها، فيما كشف كام يورغنز، لاعب خطّ هجوم فيلادلفيا، أنه اضطر إلى استخدام أكثر من زوج بعدما بدأت نعال أحذيته تلين بفعل الحرارة المرتفعة.
ولم تقتصر آثار الطقس القاسي على اللاعبين، إذ احتاج مدرب إيغلز نيك سيرياني إلى سوائل وريديّة بعد المباراة، رغم أنّه لم يشارك داخل الملعب. كما أشار جوردان مايلاتا إلى تأثّر ثبات اللاعبين بعدما أصبحت بعض أجزاء الأحذيّة أكثر ليونة.
وبلغت درجة حرارة الهواء عند انطلاق اللقاء نحو 35 درجة مئوية، مع إحساس حراري تجاوز 40 درجة، بينما ارتفعت حرارة أرضيّة الملعب بصورة أكبر بسبب العشب الصناعي.
وكان لاعبو تايتنز قد واجهوا المشكلة نفسها في مباراتهم السابقة، ما دفع الطاقم هذه المرّة إلى استخدام المياه بصورة متكرّرة لتبريد الأحذية.
وحسم فيلادلفيا المباراة بنتيجة (24-20) في الثواني الأخيرة.
 

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