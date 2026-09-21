فيديو - الحرارة تذيب أحذية اللاعبين

Titans players are spraying their cleats with water amid high temperatures in Nashville.



There’s good reason: Titans safety Amani Booker said his cleats “melted completely off” during last week’s season opener.



🎥 @NFLonFOXpic.twitter.com/kSpwm9yx1E — The Athletic (@TheAthletic) September 20, 2026

شهدت مباراة فيلادلفيا إيغلز وتينيسي تايتنز في الأميركية للمحترفين ظروفًا استثنائية، بعدما بلغت حرارة العشب الصناعي في ملعب " " بمدينة ناشفيل نحو 69.4 درجة مئويّة، ما تسبّب في تضرّر أحذية بعض اللاعبين خلال اللقاء.وظهر لاعبون وهم يرشّون أحذيتهم بالماء خلال فترات التوقّف في محاولة لتبريدها، فيما كشف كام يورغنز، لاعب خطّ هجوم فيلادلفيا، أنه اضطر إلى استخدام أكثر من زوج بعدما بدأت نعال أحذيته تلين بفعل الحرارة المرتفعة.ولم تقتصر آثار الطقس القاسي على اللاعبين، إذ احتاج إيغلز نيك سيرياني إلى سوائل وريديّة بعد المباراة، رغم أنّه لم يشارك داخل الملعب. كما أشار جوردان مايلاتا إلى تأثّر ثبات اللاعبين بعدما أصبحت بعض أجزاء الأحذيّة أكثر ليونة.وبلغت درجة حرارة عند انطلاق اللقاء نحو 35 درجة مئوية، مع إحساس حراري تجاوز 40 درجة، بينما ارتفعت حرارة أرضيّة الملعب بصورة أكبر بسبب العشب الصناعي.وكان لاعبو تايتنز قد واجهوا المشكلة نفسها في مباراتهم السابقة، ما دفع الطاقم هذه المرّة إلى استخدام المياه بصورة متكرّرة لتبريد الأحذية.وحسم فيلادلفيا المباراة بنتيجة (24-20) في الثواني .