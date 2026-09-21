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فيديو - الجماهير تمطر الحكم بالزجاجات

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فيديو - الجماهير تمطر الحكم بالزجاجات
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رياضة

2026-09-21 | 18:17
فيديو - الجماهير تمطر الحكم بالزجاجات

ألقى عدد من المشجّعين زجاجات وأكوابًا ومخلّفات باتّجاه الحكم آشلي كلاين

تحوّلت نهاية مواجهة نيوزيلندا ووريورز ونيوكاسل نايتس في دوري الرغبي الأسترالي للمحترفين إلى فوضى في مدرّجات ملعب "إيدن بارك" في أوكلاند، بعدما ألقى عدد من المشجّعين زجاجات وأكوابًا ومخلّفات باتّجاه الحكم آشلي كلاين وطاقم التحكيم أثناء مغادرتهم أرض الملعب.
وأحاط رجال الأمن بالحكم وزملائه لحمايتهم من المقذوفات المتساقطة من المدرجات، فيما أسرع الطاقم التحكيمي نحو النفق بعد صافرة النهاية وسط صيحات غاضبة من بعض الجماهير.
وجاءت الواقعة عقب خسارة ووريورز (10-12)، في مباراة شهدت قرارات تحكيميّة مثيرة للجدل خلال الدقائق الأخيرة، بينها لقطة لم تُحتسب فيها مخالفة كان من شأنها منح أصحاب الأرض فرصة لمعادلة النتيجة.
وأعلنت رابطة دوري الرغبي فتح تحقيق عبر وحدة النزاهة لتحديد هويّة المتورّطين، محذّرة من عقوبات قد تصل إلى منع المسؤولين عن إلقاء المقذوفات من حضور المباريات مستقبلًا.
وحضر المواجهة 48,511 متفرّجًا، في أكبر حضور مسجّل لمباراة رغبي ليغ في نيوزيلندا.
وأكّدت شرطة أوكلاند عدم تسجيل اعتقالات على خلفية رمي المقذوفات، فيما سُجّلت حالتَي اقتحام لأرض الملعب.
 

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