فيديو - الجماهير تمطر الحكم بالزجاجات

ANOTHER ANGLE: Warriors fans throwing cans at Klein and officials at Eden Park after the Warriors’ loss. pic.twitter.com/8E8Bs5nYWW — NRLCentral (@centralNRL) September 20, 2026

تحوّلت نهاية مواجهة ونيوكاسل نايتس في الرغبي للمحترفين إلى فوضى في مدرّجات ملعب "إيدن بارك" في ، بعدما ألقى عدد من المشجّعين زجاجات وأكوابًا ومخلّفات باتّجاه الحكم آشلي كلاين وطاقم التحكيم أثناء مغادرتهم أرض الملعب.وأحاط رجال الأمن بالحكم وزملائه لحمايتهم من المقذوفات المتساقطة من المدرجات، فيما أسرع الطاقم التحكيمي نحو النفق بعد صافرة النهاية وسط صيحات غاضبة من بعض الجماهير.وجاءت الواقعة عقب خسارة ووريورز (10-12)، في مباراة شهدت قرارات تحكيميّة مثيرة للجدل خلال الدقائق ، بينها لقطة لم تُحتسب فيها مخالفة كان من شأنها منح أصحاب فرصة لمعادلة النتيجة.وأعلنت رابطة دوري الرغبي فتح تحقيق عبر وحدة النزاهة لتحديد هويّة المتورّطين، محذّرة من عقوبات قد تصل إلى منع المسؤولين عن إلقاء المقذوفات من حضور المباريات مستقبلًا.وحضر المواجهة 48,511 متفرّجًا، في أكبر حضور مسجّل لمباراة ليغ في نيوزيلندا.وأكّدت شرطة أوكلاند عدم تسجيل اعتقالات على خلفية رمي المقذوفات، فيما سُجّلت حالتَي اقتحام لأرض الملعب.