أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

فيديو – مشجّع يشعل غضب نجم أتلانتا فالكونز

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو – مشجّع يشعل غضب نجم أتلانتا فالكونز
A-
A+

رياضة

2026-09-22 | 19:19
فيديو – مشجّع يشعل غضب نجم أتلانتا فالكونز

دخل دريك لندن في مشادة كلاميّة حادّة مع أحد المشجّعين

دخل دريك لندن، نجم أتلانتا فالكونز في دوري كرة القدم الأميركيّة للمحترفين، في مشادة كلامية حادّة مع أحد المشجّعين خلال مواجهة كارولاينا بانثرز على ملعب "مرسيدس بنز" في أتلانتا.
وظهر لندن على خط التماس وهو يصرخ باتجاه المدرّجات ويشير إلى شخص محدّد، قبل أن يتدخّل زميله أولاميدي زاكيوس وأفراد من طاقم الفريق لإبعاده ومنع الموقف من التصاعد.
ووقعت الحادثة في الربع الثالث، عندما كان أتلانتا متأخرًا (27-3)، وسط أداء صعب للفريق وصيحات استهجان من المدرّجات. ولم يظهر المشجّع المعني في اللقطات التلفزيونية، بينما أوضح لندن بعد المباراة أنّ كلامًا شخصيًا وُجه إليه وأثار غضبه.
وبقي الاحتكاك في إطار المشادة الكلامية، إذ لم يصل اللاعب إلى المدرّجات، ونجح المحيطون به في احتواء الموقف سريعًا.
وانتهت المباراة بفوز كارولاينا (34-3)، فيما أنهى لندن اللقاء بأربع تمريرات مستقبلة لمسافة 51 ياردة، وهي الحصيلة الأعلى بين لاعبي أتلانتا في الاستقبال.
وجاءت الحادثة في ظل بداية صعبة لفالكونز، الذي خسر أول مباراتين له هذا الموسم.
 
 

مقالات ذات صلة

فيديو - مشجّع يقتحم الملعب ويسقط رجل أمن
2026-09-19

فيديو - مشجّع يقتحم الملعب ويسقط رجل أمن

فيديو – مشجّع لمانشستر يونايتد ينهار بعد هدف برايتون الثالث
2026-09-16

فيديو – مشجّع لمانشستر يونايتد ينهار بعد هدف برايتون الثالث

فيديو - مشجّع يحاول انتزاع قفّاز كيلسي
2026-09-15

فيديو - مشجّع يحاول انتزاع قفّاز كيلسي

فيديو – أولي واتكينز يستجيب لطلب مشجع صغير
2026-09-15

فيديو – أولي واتكينز يستجيب لطلب مشجع صغير

فيديو – مشجّع يشعل غضب نجم أتلانتا فالكونز

رياضة

رياضات متنوعة

دريك لندن

أتلانتا فالكونز

كارولاينا بانثرز

العودة الى الأعلى
Aljadeed
وزارة المالية بطلة لبطولة الوزارات ضمن فعاليات الأسبوع الرياضي
فيديو - كوب بيرة يشعل فوضى كلاسيكو البرتغال

اقرأ ايضا في رياضة

مشجّع يقطع 600 كيلومتر من أجل توقيع لاعبه المفضّل
19:33

مشجّع يقطع 600 كيلومتر من أجل توقيع لاعبه المفضّل

لم يتمالك المشجع الشاب دموعه عندما التقى بيلوتي، قبل أن يعانقه اللاعب ويوقّع له جميع القمصان

19:33

مشجّع يقطع 600 كيلومتر من أجل توقيع لاعبه المفضّل

لم يتمالك المشجع الشاب دموعه عندما التقى بيلوتي، قبل أن يعانقه اللاعب ويوقّع له جميع القمصان

فيديو – تدخّل يكسر عكّاز مدرب
19:31

فيديو – تدخّل يكسر عكّاز مدرب

انتهى تدخّل قويّ على خطّ التماس بكسر عكّاز مدرّب إنديبندينتي

19:31

فيديو – تدخّل يكسر عكّاز مدرب

انتهى تدخّل قويّ على خطّ التماس بكسر عكّاز مدرّب إنديبندينتي

فيديو – عراك جماهيري في ملعب أميركي.. وسقوط سروال
19:30

فيديو – عراك جماهيري في ملعب أميركي.. وسقوط سروال

اشتبك عدد من المشجّعين بالأيدي في أحد الأقسام العلويّة من المدرّجات

19:30

فيديو – عراك جماهيري في ملعب أميركي.. وسقوط سروال

اشتبك عدد من المشجّعين بالأيدي في أحد الأقسام العلويّة من المدرّجات

اخترنا لكم
مشجّع يقطع 600 كيلومتر من أجل توقيع لاعبه المفضّل
19:33
فيديو – تدخّل يكسر عكّاز مدرب
19:31
فيديو – عراك جماهيري في ملعب أميركي.. وسقوط سروال
19:30
برشلونة يستعدّ لمغادرة كامب نو مجدّدًا
19:28

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026