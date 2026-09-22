فيديو – مشجّع يشعل غضب نجم أتلانتا فالكونز

Drake London voicing his frustration on the #Falcons sideline. pic.twitter.com/tmOObjymkk — Miles Garrett (@MilesGarrettTV) September 20, 2026

دخل ، نجم أتلانتا فالكونز في الأميركيّة للمحترفين، في مشادة كلامية حادّة مع أحد المشجّعين خلال مواجهة كارولاينا بانثرز على ملعب " بنز" في أتلانتا.وظهر لندن على خط التماس وهو يصرخ باتجاه المدرّجات ويشير إلى شخص محدّد، قبل أن يتدخّل زميله أولاميدي زاكيوس وأفراد من طاقم الفريق لإبعاده ومنع الموقف من التصاعد.ووقعت الحادثة في الربع الثالث، عندما كان أتلانتا متأخرًا (27-3)، وسط أداء صعب للفريق وصيحات استهجان من المدرّجات. ولم يظهر المشجّع المعني في اللقطات التلفزيونية، بينما أوضح لندن بعد المباراة أنّ كلامًا شخصيًا وُجه إليه وأثار غضبه.وبقي الاحتكاك في إطار المشادة الكلامية، إذ لم يصل اللاعب إلى المدرّجات، ونجح المحيطون به في احتواء الموقف سريعًا.وانتهت المباراة بفوز كارولاينا (34-3)، فيما أنهى لندن اللقاء بأربع تمريرات مستقبلة لمسافة 51 ياردة، وهي الحصيلة الأعلى بين لاعبي أتلانتا في الاستقبال.وجاءت الحادثة في ظل بداية صعبة لفالكونز، الذي خسر أول مباراتين له هذا الموسم.