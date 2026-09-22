فيديو - بيلوتي يعود بهدف خيالي في السيريا بي

الديك اندريا بيلوتي يسجل هدف عالمي وخيالي في السريا بي



🟡⚫👀 pic.twitter.com/CozAffn6DJ — جنون الكالتشيو (@Azuri99) September 22, 2026

عاد المهاجم أندريا بيلوتي إلى هزّ الشباك بطريقة استثنائية، بعدما سجّل هدفًا رائعًا من مقصّيّة هوائيّة خلال فوز مودينا على إمبولي (2-1)، ضمن الجولة الخامسة من الدرجة الثانية الإيطالي.ودخل "الديك" بيلوتي من مقاعد البدلاء في الدقيقة 55، وفريقه متأخّر بهدف أحرزه جيرارد يبيس لإمبولي في الدقيقة 27، قبل أن يحتاج المهاجم المخضرم إلى دقائق قليلة فقط لترك بصمته.وفي الدقيقة 61، وصلت إلى بيلوتي داخل منطقة الجزاء، فتعامل معها بمقصّيّة هوائية متقنة استقرّت في الشباك، مانحًا مودينا هدف التعادل ومشعلًا مدرجات ملعب "ألبرتو براليا"، وبعد تسع دقائق، أكمل جوزيبي أمبروزينو العودة بتسجيل الهدف الثاني برأسية، ليحسم أصحاب النقاط الثلاث.وحمل الهدف أهمّيّة خاصة لبيلوتي، إذ كان الأوّل له منذ أيلول - سبتمبر 2025، كما أنّه أوّل أهدافه في دوري الدرجة الثانية الإيطالي منذ 25 أيّار - 2014، عندما كان يدافع عن ألوان باليرمو أمام تيرنانا.ورفع مودينا رصيده إلى 10 نقاط، مواصلًا بدايته القوية في الموسم الجديد.