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فيديو - بيلوتي يعود بهدف خيالي في السيريا بي

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فيديو - بيلوتي يعود بهدف خيالي في السيريا بي
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رياضة

2026-09-22 | 19:21
فيديو - بيلوتي يعود بهدف خيالي في السيريا بي

سجّل هدفًا رائعًا من مقصّيّة هوائيّة

عاد المهاجم الإيطالي أندريا بيلوتي إلى هزّ الشباك بطريقة استثنائية، بعدما سجّل هدفًا رائعًا من مقصّيّة هوائيّة خلال فوز مودينا على إمبولي (2-1)، ضمن الجولة الخامسة من دوري الدرجة الثانية الإيطالي.
ودخل "الديك" بيلوتي من مقاعد البدلاء في الدقيقة 55، وفريقه متأخّر بهدف أحرزه جيرارد يبيس لإمبولي في الدقيقة 27، قبل أن يحتاج المهاجم المخضرم إلى دقائق قليلة فقط لترك بصمته.
وفي الدقيقة 61، وصلت الكرة إلى بيلوتي داخل منطقة الجزاء، فتعامل معها بمقصّيّة هوائية متقنة استقرّت في الشباك، مانحًا مودينا هدف التعادل ومشعلًا مدرجات ملعب "ألبرتو براليا"، وبعد تسع دقائق، أكمل جوزيبي أمبروزينو العودة بتسجيل الهدف الثاني برأسية، ليحسم أصحاب الأرض النقاط الثلاث.
وحمل الهدف أهمّيّة خاصة لبيلوتي، إذ كان الأوّل له منذ أيلول - سبتمبر 2025، كما أنّه أوّل أهدافه في دوري الدرجة الثانية الإيطالي منذ 25 أيّار - مايو 2014، عندما كان يدافع عن ألوان باليرمو أمام تيرنانا.
ورفع مودينا رصيده إلى 10 نقاط، مواصلًا بدايته القوية في الموسم الجديد.
 
 

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رياضة

كرة القدم

أندريا بيلوتي

مودينا

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