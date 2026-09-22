سرقة قائمَي مرمى تنتهي باعتقال

انتهت عملية سرقة غير مألوفة في ملاعب "أرو بارك" بمنطقة ويرال باعتقال رجل يبلغ 29 عامًا، بعدما اختفى قائما مرمى يُستخدمان ضمن الأنشطة الرياضيّة المجتمعيّة في المنطقة.وبحسب شرطة ميرسيسايد، ورد البلاغ عن السرقة قرابة الساعة 7:15 الاثنين، لتبدأ العناصر الأمنية البحث عن المعدات المفقودة والمسؤول عن أخذها من الملاعب.وتمكّن المحقّقون خلال وقت قصير من تحديد مشتبه به في بمنطقة وودتشيرش، حيث عُثر على قائمَي المرمى واستعادتهما الشرطة، قبل توقيف الرجل للاشتباه في تورطه بالسرقة ووضعه قيد الاحتجاز لاستكمال التحقيقات.وأوضحت الشرطة أنّ الملاعب يستخدمها أفراد المجتمع بانتظام، وأنّ استهداف تجهيزاتها يؤثّر في الأنشطة المتاحة للسكّان، مشيرة إلى أنّ سرعة الاستجابة أسهمت في استعادة المعدات في نفسه.ولم تكشف السلطات عن الدافع وراء السرقة، كما لم توضح الطريقة التي نُقل بها قائما المرمى من الملاعب إلى المنزل الذي عثرت عليهما فيه.وأكّدت شرطة ميرسيسايد أنّ التحقيق لا يزال مستمرًّا بعد استعادة المعدّات وتوقيف المشتبه به.