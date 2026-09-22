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سرقة قائمَي مرمى تنتهي باعتقال

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سرقة قائمَي مرمى تنتهي باعتقال
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رياضة

2026-09-22 | 19:24
سرقة قائمَي مرمى تنتهي باعتقال

اختفى قائما مرمى يُستخدمان ضمن الأنشطة الرياضيّة المجتمعيّة في المنطقة

انتهت عملية سرقة غير مألوفة في ملاعب "أرو بارك" بمنطقة ويرال الإنجليزية باعتقال رجل يبلغ 29 عامًا، بعدما اختفى قائما مرمى يُستخدمان ضمن الأنشطة الرياضيّة المجتمعيّة في المنطقة.
وبحسب شرطة ميرسيسايد، ورد البلاغ عن السرقة قرابة الساعة 7:15 صباح الاثنين، لتبدأ العناصر الأمنية البحث عن المعدات المفقودة والمسؤول عن أخذها من الملاعب.
وتمكّن المحقّقون خلال وقت قصير من تحديد مشتبه به في منزل بمنطقة وودتشيرش، حيث عُثر على قائمَي المرمى واستعادتهما الشرطة، قبل توقيف الرجل للاشتباه في تورطه بالسرقة ووضعه قيد الاحتجاز لاستكمال التحقيقات.
وأوضحت الشرطة أنّ الملاعب يستخدمها أفراد المجتمع بانتظام، وأنّ استهداف تجهيزاتها يؤثّر في الأنشطة المتاحة للسكّان، مشيرة إلى أنّ سرعة الاستجابة أسهمت في استعادة المعدات في اليوم نفسه.
ولم تكشف السلطات عن الدافع وراء السرقة، كما لم توضح الطريقة التي نُقل بها قائما المرمى من الملاعب إلى المنزل الذي عثرت عليهما فيه.
وأكّدت شرطة ميرسيسايد أنّ التحقيق لا يزال مستمرًّا بعد استعادة المعدّات وتوقيف المشتبه به.
 

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كرة القدم

ميرسيسايد

أرو بارك

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