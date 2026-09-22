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برشلونة يستعدّ لمغادرة كامب نو مجدّدًا

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برشلونة يستعدّ لمغادرة كامب نو مجدّدًا
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رياضة

2026-09-22 | 19:28
برشلونة يستعدّ لمغادرة كامب نو مجدّدًا

يستعدّ برشلونة لمغادرة ملعب "كامب نو" مجدّدًا خلال موسم 2027-2028

يستعدّ برشلونة لمغادرة ملعب "كامب نو" مجدّدًا خلال موسم 2027-2028، في وقت تتزايد فيه الأعباء الماليّة المرتبطة بمشروع إعادة بناء الملعب، بعدما وافق أعضاء النادي على تمويل جديد بقيمة 510 ملايين يورو.
وأوضح فيران أوليف، نائب الرئيس للشؤون الاقتصاديّة، خلال الجمعية العمومّية، أن الفريق سيكمل الموسم الحالي في "كامب نو"، قبل أن يخوض نحو نصف الموسم التالي بعيدًا عنه، مع استهداف العودة في كانون الثاني - يناير 2028، ضمن المراحل الأخيرة من أعمال التطوير.
ويتوزّع التمويل الجديد بين 300 مليون يورو لاستكمال أعمال الملعب، و210 ملايين يورو عبر إصدارات دين مضمونة بإيرادات الحقوق السمعيّة والبصريّة للنادي، بهدف مواجهة الضغوط النقدية الناتجة عن تأخر المشروع.
وبلغت القروض الإجماليّة لبرشلونة نحو 1.84 مليار يورو بنهاية حزيران - يونيو 2026، فيما ترفع التمويلات الجديدة حجم التزامات النادي إلى مستويات تتجاوز ملياري يورو.
وكانت الجمعية العمومية قد صادقت بالفعل على التمويل في 19 أيلول - سبتمبر، بأغلبية كبيرة، بعدما أكّد النادي أنّ استكمال "كامب نو" يمثّل عنصرًا أساسيًّا في خطّته لزيادة الإيرادات خلال السنوات المقبلة.
 

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