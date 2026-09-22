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فيديو – عراك جماهيري في ملعب أميركي.. وسقوط سروال

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فيديو – عراك جماهيري في ملعب أميركي.. وسقوط سروال
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رياضة

2026-09-22 | 19:30
فيديو – عراك جماهيري في ملعب أميركي.. وسقوط سروال

اشتبك عدد من المشجّعين بالأيدي في أحد الأقسام العلويّة من المدرّجات

اندلع عراك بين عدد من جماهير لوس أنجلوس رامز ونيويورك جاينتس في مدرجات ملعب "صوفي" خلال مواجهة الفريقين ضمن الأسبوع الثاني من دوري كرة القدم الأميركيّة للمحترفين.
وأظهرت اللقطات اشتباك عدد من المشجّعين بالأيدي في أحد الأقسام العلويّة من المدرّجات، قبل أن تتسّع المواجهة بانضمام أشخاص آخرين من الطرفين. 
وخلال الفوضى، سقط سروال أحد مشجعي جاينتس أثناء محاولته توجيه اللكمات، لكنّه واصل الاشتباك قبل تدخّل بعض الموجودين لمحاولة الفصل بين المتعاركين وإبعادهم عن بعضهم.
ولم يتّضح السبب الذي أشعل المواجهة، كما لم تظهر عناصر الأمن في الثواني الأولى من العراك، فيما لم تُعلن معلومات عن توقيف أي من المشاركين أو تسجيل إصابات مرتبطة بالحادثة.
وجاءت الواقعة خلال ليلة شهدت تفوق رامز على جاينتس بنتيجة (28-6)، ليحقّق أصحاب الأرض انتصارهم الأوّل هذا الموسم أمام جماهيرهم في إنغلوود بولاية كاليفورنيا.
وشهد اللقاء أيضًا خروج لاعب الوسط جاكسون دارت مصابًا في ركبته خلال السلسلة الهجوميّة الأولى لجاينتس، بينما قاد ماثيو ستافورد رامز إلى الفوز بعدما رمى أربع تمريرات حاسمة للتسجيل وأنهى المباراة بـ327 ياردة عبر الهواء
وسجّل دافانتي آدامز 195 ياردة عبر ثماني تمريرات مستقبلة، بينها محاولتان انتهتا بتسجيل نقاط لرامز.
 
 

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لوس أنجلوس رامز

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