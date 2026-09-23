تشافي يدرّب نجل زميله السابق

بعد أكثر من عقدين على مزاملته مارك فان بومل بقميص ، يستعدّ تشافي هيرنانديز الآن لتدريب نجله روبن فان بومل مع منتخب هولندا، في مفارقة لافتة تجمعه بجيلين من العائلة نفسها.واستدعى تشافي، مدرّب هولندا الجديد، جناح آيندهوفن البالغ 22 عامًا للمرّة الأولى إلى المنتخب الأوّل، ضمن قائمته المكوّنة من 26 لاعبًا لمباريات الأمم الأوروبيّة أمام وصربيا واليونان.وكان تشافي قد لعب إلى جانب مارك فان بومل خلال موسم 2005-2006 مع برشلونة، وشارك معًا في 11 مباراة، وشهد ذلك الموسم تتويج الفريق بالدوري الإسباني ودوري أبطال وكأس السوبر الإسباني.ويأتي استدعاء روبن بعد عودته القوية من إصابة في الرباط الصليبي، ليصبح الجيل الثالث من عائلة فان بومل المرتبط بالمنتخب الهولندي؛ فوالده مارك خاض 79 مباراة دولية وحمل شارة القيادة، بينما قاد جده بيرت فان مارفيك هولندا إلى نهائي 2010.وتزامن الإعلان عن استدعاء روبن مع تقديم مارك فان بومل قائمته الأولى مدرّبًا لمنتخب بلجيكا، قبل أن يتلقى خبر انضمام نجله إلى هولندا خلال مؤتمره الصحفي.وبذلك، ينتقل الرابط بين تشافي وعائلة فان بومل من زمالة داخل الملعب إلى علاقة بلاعب بعد 21 عامًا.