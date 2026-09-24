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فيديو - تسلّل في كل مكان... إلّا كندا

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فيديو - تسلّل في كل مكان... إلّا كندا
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رياضة

2026-09-24 | 18:23
فيديو - تسلّل في كل مكان... إلّا كندا

بسبب تجربة قاعدة التسلّل المقترحة من أرسين فينغر

شهد الدوري الكندي الممتاز لقطة جدلية جديدة بسبب تجربة قاعدة التسلّل المقترحة من أرسين فينغر، بعدما احتُسب هدف تعادل إنتر تورونتو أمام فانكوفر في الدقيقة 90+7، رغم أنّ المهاجم توماش سكوبلاك كان سيُعتبر متسلّلًا وفق القانون المعمول به حاليًّا في معظم البطولات. 
وجاء الهدف عندما أرسل بيني باديبانغا كرة خلف دفاع فانكوفر، لينطلق سكوبلاك ويسددها في الشباك، مانحًا فريقه التعادل (3-3) في اللحظات الأخيرة من المباراة التي أقيمت الأربعاء. وكان فانكوفر قد تقدّم (3-2) في الدقيقة 90+2 قبل التعادل. 
وبحسب القاعدة التجريبيّة المعروفة باسم "تسلّل ضوء النهار"، لا يُعدّ المهاجم متسلّلًا إلّا إذا أصبح رأسه وجسمه وقدماه بالكامل أقرب إلى خطّ مرمى الخصم من ثاني آخر مدافع. أمّا إذا بقي أي جزء من جسمه المسموح التسجيل به بمحاذاة المدافع أو خلفه، فيُعتبر في موقف قانوني. 
ولهذا، ورغم تقدّم جزء كبير من جسد سكوبلاك على المدافع، بقي جزء منه على الخطّ نفسه، فاحتُسب الهدف بصورة قانونيّة ضمن التجربة. 
ويُعدّ الدوري الكندي أوّل دوري محترف يختبر هذه الصيغة بالتعاون مع "فيفا" ومجلس الاتّحاد الدولي لكرة القدم.
 
 

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أرسين فينغر

إنتر تورونتو

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