فيديو - تسلّل في كل مكان... إلّا كندا

هدف تسجل في الدوري الكندي امس ، في قانون تسلل لكن في الدوري الكندي حاليا يتم تجربة قانون أرسين فينغر في ما يخص التسلل و ينص اقتراح فينغر ان يكون اللاعب متقدم بكامل جسده عن اقرب مدافع لكن بالحالة اللي فالمقطع اللاعب متقدم بجزء من جسمه فقط pic.twitter.com/vy1xenztxU — ىىىطام 🇸🇦 (@sevromweh) September 24, 2026

شهد الدوري الكندي لقطة جدلية بسبب تجربة قاعدة التسلّل المقترحة من أرسين فينغر، بعدما احتُسب هدف تعادل إنتر تورونتو أمام فانكوفر في الدقيقة 90+7، رغم أنّ المهاجم توماش سكوبلاك كان سيُعتبر متسلّلًا وفق القانون المعمول به حاليًّا في معظم البطولات.وجاء الهدف عندما أرسل باديبانغا كرة خلف دفاع فانكوفر، لينطلق سكوبلاك ويسددها في الشباك، مانحًا فريقه التعادل (3-3) في اللحظات من المباراة التي أقيمت الأربعاء. وكان فانكوفر قد تقدّم (3-2) في الدقيقة 90+2 قبل التعادل.وبحسب التجريبيّة المعروفة "تسلّل ضوء النهار"، لا يُعدّ المهاجم متسلّلًا إلّا إذا أصبح رأسه وجسمه وقدماه بالكامل أقرب إلى خطّ مرمى الخصم من ثاني آخر مدافع. أمّا إذا بقي أي جزء من جسمه المسموح التسجيل به بمحاذاة المدافع أو خلفه، فيُعتبر في موقف قانوني.ولهذا، ورغم تقدّم جزء كبير من جسد سكوبلاك على المدافع، بقي جزء منه على الخطّ نفسه، فاحتُسب الهدف بصورة قانونيّة ضمن التجربة.ويُعدّ الدوري الكندي أوّل محترف يختبر هذه الصيغة بالتعاون مع "فيفا" ومجلس الاتّحاد الدولي .