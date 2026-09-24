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فيديو – عطل بالراديو يشعل مكابح ساينز

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فيديو – عطل بالراديو يشعل مكابح ساينز
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رياضة

2026-09-24 | 18:24
فيديو – عطل بالراديو يشعل مكابح ساينز

اشتعلت مكابح سيارة الإسباني كارلوس ساينز خلال التجارب الحرّة الأولى لجائزة أذربيجان الكبرى

اشتعلت مكابح سيارة الإسباني كارلوس ساينز خلال التجارب الحرّة الأولى لجائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا 1 في باكو، في حادث بدأ أساسًا بعطل في جهاز الاتصال اللاسلكي داخل سيارة ويليامز
وبعد نحو 15 دقيقة من انطلاق الحصّة، اضطرّ ساينز إلى العودة إلى منطقة الصيانة، لكنّ انقطاع الاتّصال منعه من إبلاغ الفريق بموعد دخوله، ليصل إلى المرآب من دون أن يكون الميكانيكيّون مستعدّين لاستقباله. 
وخلال تلك اللحظات، ارتفعت حرارة المكابح الخلفية واندلعت فيها النيران قبل أن يتدخّل أفراد الفريق لإخمادها. 
وأوضح ساينز لاحقًا أنّ المشكلة لم تكن ميكانيكيّة في المكابح نفسها، بل نتيجة خلل تشغيلي بدأ بفقدان الاتصال، مؤكّدًا أنّ الفريق لم يكن يعلم أنّه سيدخل إلى الحظيرة في تلك اللحظة. 
ورغم الحادث، تمكّن سائق ويليامز من العودة إلى الحلبة بعد توقّف دام نحو 17 دقيقة، وأكمل الحصّة التي أنهاها في المركز 12، قبل أن يحتلّ المركز 17 في التجارب الحرّة الثانية. 
ويخوض ساينز جولة باكو بسيّارة حصلت على حزمة تحديثات جديدة شملت خفض الوزن وتعديلات في الأرضيّة والجزء الخلفي، في محاولة لتحسين تنافسية ويليامز خلال ما تبقى من الموسم. 
وجاء الحادث في يوم مهمّ للفريق لتقييم هذه التحديثات على حلبة باكو السريعة. 
 
 

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