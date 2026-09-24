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فيديو – مشجّع يراوغ الأمن لالتقاط سيلفي

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فيديو – مشجّع يراوغ الأمن لالتقاط سيلفي
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رياضة

2026-09-24 | 18:41
فيديو – مشجّع يراوغ الأمن لالتقاط سيلفي

اقتحم مشجّع شاب أرضيّة ملعب "يوهان كرويف أرينا" خلال مواجهة هولندا وألمانيا

اقتحم مشجّع شاب أرضيّة ملعب "يوهان كرويف أرينا" خلال مواجهة هولندا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبّيّة، بحثًا عن صورة تذكاريّة مع لاعب الوسط الهولندي تيجاني رايندرز، في لقطة أوقفت المباراة للحظات خلال الدقائق الأخيرة.
وفي الدقيقة 82، اندفع المشجّع إلى داخل الملعب ونجح في الإفلات من أحد أفراد الأمن بعد تغيير اتّجاهه بسرعة، قبل أن يواصل الركض بين اللاعبين. وأثناء محاولته الابتعاد، انزلق واصطدم برايندرز، لكنّه استغل اللحظة وطلب منه التقاط صورة معه. 
وتوقف رايندرز بالفعل لثوانٍ ووافق على السيلفي، قبل أن يصل رجال الأمن إلى المشجع ويقتادوه خارج أرضية الملعب، لتُستأنف المواجهة بعد توقف قصير.
وانتهت المباراة بالتعادل (1-1)، بعدما تقّدمت ألمانيا عبر فيليكس نميشا في الدقيقة 32، قبل أن يدرك كودي غاكبو التعادل لهولندا في الوقت بدل الضائع. 
وجاءت اللقطة خلال أوّل مباراة رسمية لتشافي هيرنانديز مدرّبًا لهولندا، فيما كان يورغن كلوب يخوض ظهوره الرسمي الأوّل على رأس الجهاز الفني لألمانيا.
 
 

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كرة القدم

هولندا

ألمانيا

تيجاني رايندرز

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