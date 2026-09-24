فيديو – مشجّع يراوغ الأمن لالتقاط سيلفي

🚨 𝐖𝐀𝐓𝐂𝐇: A young fan pitch-invaded during the #Netherlands vs Germany match and took a photo with #TijjaniReijnders . ❤️📸 pic.twitter.com/fTaeLlmACa — Rayn Maldini (@RaynMaldini) September 24, 2026

اقتحم مشجّع شاب أرضيّة ملعب "يوهان كرويف أرينا" خلال مواجهة وألمانيا في الأوروبّيّة، بحثًا عن صورة تذكاريّة مع لاعب الوسط تيجاني رايندرز، في لقطة أوقفت المباراة للحظات خلال الدقائق .وفي الدقيقة 82، اندفع المشجّع إلى داخل الملعب ونجح في الإفلات من أحد أفراد الأمن بعد تغيير اتّجاهه بسرعة، قبل أن يواصل الركض بين اللاعبين. وأثناء محاولته الابتعاد، انزلق واصطدم برايندرز، لكنّه استغل اللحظة وطلب منه التقاط صورة معه.وتوقف رايندرز بالفعل لثوانٍ ووافق على السيلفي، قبل أن يصل رجال الأمن إلى المشجع ويقتادوه خارج أرضية الملعب، لتُستأنف المواجهة بعد توقف قصير.وانتهت المباراة بالتعادل (1-1)، بعدما تقّدمت عبر فيليكس نميشا في الدقيقة 32، قبل أن يدرك غاكبو التعادل لهولندا في الوقت بدل الضائع.وجاءت اللقطة خلال أوّل مباراة رسمية لتشافي هيرنانديز مدرّبًا لهولندا، فيما كان يورغن كلوب يخوض ظهوره الرسمي الأوّل على رأس الجهاز الفني لألمانيا.