فيديو – مشجّع يسجد بعد لقاء لاعبه المفضّل

Babar Azam’s fans are on a different level! 🔥👑



- A fan finally managed to click a selfie with Babar Azam and immediately performed Sajdah-e-Shukr after fulfilling his dream. ❤️🇵🇰



That’s what you call a dream moment! 🥹. pic.twitter.com/QIMysh3Vq9 — Kashif (@KashifNdmCric) September 24, 2026

اقتحم أحد مشجّعي النجم بابار أعظم أرضيّة ملعب آباد خلال مباراة في بطولة الرئيس المحلية للكريكيت، قبل أن يصل إلى اللاعب ويلتقط معه صورة، ثمّ يسجد على تعبيرًا عن فرحته بلقاء نجمه المفضل.وجاءت الواقعة خلال مشاركة بابار مع فريق |أويل آند غاز ديفيلوبمنت كومباني" أمام "خان ريسيرش لابوراتوريز" في بطولة President’s Trophy Grade-I، التي تُقام بنظام مباريات الدرجة الأولى في باكستان.وركض المشجّع متجاوزًا حدود الملعب واتجه مباشرة نحو بابار، قبل أن يتوقّف اللاعب ويسمح له بالاقتراب والتقاط الصورة، وبعد لحظات، سجد على العشب، قبل تدخل الأمن لإنهاء الموقف.ويشارك بابار في البطولة المحلية كضيف مع فريق ه في أوّل ظهور له في مباراة محلّيّة من الدرجة الأولى منذ الأوّل / ديسمبر 2019، ضمن مساعيه للحفاظ على جاهزيته.وأقيمت المواجهة في أبوت آباد ضمن مباراة تمتد من 24 إلى 27 أيلول - سبتمبر، فيما استؤنف اللعب سريعًا بعد إخراج المشجّع من أرضيّة الملعب.