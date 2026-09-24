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فيديو – مشجّع يسجد بعد لقاء لاعبه المفضّل

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فيديو – مشجّع يسجد بعد لقاء لاعبه المفضّل
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رياضة

2026-09-24 | 18:43
فيديو – مشجّع يسجد بعد لقاء لاعبه المفضّل

ركض المشجّع متجاوزًا حدود الملعب واتجه مباشرة نحو بابار، قبل أن يتوقّف اللاعب ويسمح له بالاقتراب

اقتحم أحد مشجّعي النجم الباكستاني بابار أعظم أرضيّة ملعب أبوت آباد خلال مباراة في بطولة الرئيس المحلية للكريكيت، قبل أن يصل إلى اللاعب ويلتقط معه صورة، ثمّ يسجد على الأرض تعبيرًا عن فرحته بلقاء نجمه المفضل.
وجاءت الواقعة خلال مشاركة بابار مع فريق |أويل آند غاز ديفيلوبمنت كومباني" أمام "خان ريسيرش لابوراتوريز" في بطولة President’s Trophy Grade-I، التي تُقام بنظام مباريات الدرجة الأولى في باكستان. 
وركض المشجّع متجاوزًا حدود الملعب واتجه مباشرة نحو بابار، قبل أن يتوقّف اللاعب ويسمح له بالاقتراب والتقاط الصورة، وبعد لحظات، سجد على العشب، قبل تدخل الأمن لإنهاء الموقف. 
ويشارك بابار في البطولة المحلية كضيف مع فريق ه في أوّل ظهور له في مباراة محلّيّة من الدرجة الأولى منذ كانون الأوّل / ديسمبر 2019، ضمن مساعيه للحفاظ على جاهزيته. 
وأقيمت المواجهة في أبوت آباد ضمن مباراة تمتد من 24 إلى 27 أيلول - سبتمبر، فيما استؤنف اللعب سريعًا بعد إخراج المشجّع من أرضيّة الملعب.
 

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