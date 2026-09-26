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فيديو - طلب زواج يفاجئ ألكاراز

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فيديو - طلب زواج يفاجئ ألكاراز
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رياضة

2026-09-26 | 18:29
فيديو - طلب زواج يفاجئ ألكاراز

فوجئ بصوت أحد المشجّعين من المدرجات يصرخ: "تزوّج أختي يا كارلوس!"

خطف كارلوس ألكاراز لحظة طريفة خارج سياق المنافسة خلال مشاركته في كأس ليفر 2026 في لندن، بعدما فوجئ بصوت أحد المشجّعين من المدرجات يصرخ "تزوّج أختي يا كارلوس!"، ليردّ الإسباني مبتسمًا "ما زلت صغيرًا جدًّا"، وسط ضحكات الحاضرين، ومن بينهم روجر فيدرر وآندي موراي.
وجاء الموقف خلال اليوم الثاني من البطولة المقامة في "ذا أو2" بالعاصمة البريطانيّة، حيث كان ألكاراز يخوض مواجهة قويّة أمام الأميركي تايلور فريتز ضمن منافسات الفردي. ولم تمنعه الأجواء المرحة من مواصلة تركيزه، إذ حسم اللقاء بعد مواجهة مثيرة (6-3) و(4-6) و(13-11)، بعدما أنقذ نقطتين لخسارة المباراة في الشوط الفاصل الحاسم 
وأهدى ألكاراز بهذا الفوز نقطتين إلى منتخب أوروبا، ليعادل النتيجة أمام منتخب العالم (5-5) مع اقتراب ختام منافسات اليوم الثاني. وكان اللاعب الإسباني قد بدأ مشاركته في النسخة الحالية بانتصار آخر في الزوجي إلى جانب ياكوب مينشيك على الثنائي ألكسندر بوبليك وتايلور فريتز (6-4) و(6-4).
المشهد أضاف جرعة من الدعابة إلى أمسية شهدت واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة، وجمع في المدرجات وعلى أرض الملعب أجيالًا مختلفة من نجوم التنس، في ليلة أكدت الطابع الاستعراضي الخاصّ للمنافسة الجماعية. 
 

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كارلوس ألكاراز

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