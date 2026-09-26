فيديو - طلب زواج يفاجئ ألكاراز

"¡Cásate con mi hermana, Carlos!", le gritan a Alcaraz 😂💍



"Aún soy demasiado joven" 😜



Las risas de Federer y Murray 😂#LaverCup pic.twitter.com/aoBJiSSF7x — Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 26, 2026

خطف كارلوس ألكاراز لحظة طريفة خارج سياق المنافسة خلال مشاركته في كأس ليفر 2026 في ، بعدما فوجئ بصوت أحد المشجّعين من المدرجات يصرخ "تزوّج أختي يا كارلوس!"، ليردّ الإسباني مبتسمًا "ما زلت صغيرًا جدًّا"، وسط ضحكات الحاضرين، ومن بينهم روجر فيدرر وآندي موراي.وجاء الموقف خلال الثاني من البطولة المقامة في "ذا أو2" بالعاصمة البريطانيّة، حيث كان ألكاراز يخوض مواجهة قويّة أمام الأميركي تايلور فريتز ضمن منافسات الفردي. ولم تمنعه الأجواء المرحة من مواصلة تركيزه، إذ حسم اللقاء بعد مواجهة مثيرة (6-3) و(4-6) و(13-11)، بعدما أنقذ نقطتين لخسارة المباراة في الشوط الفاصل الحاسموأهدى ألكاراز بهذا الفوز نقطتين إلى منتخب ، ليعادل النتيجة أمام منتخب (5-5) مع اقتراب ختام منافسات اليوم الثاني. وكان اللاعب الإسباني قد بدأ مشاركته في النسخة الحالية بانتصار آخر في الزوجي إلى جانب ياكوب مينشيك على ألكسندر بوبليك وتايلور فريتز (6-4) و(6-4).المشهد أضاف جرعة من الدعابة إلى أمسية شهدت واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة، وجمع في المدرجات وعلى أرض الملعب أجيالًا مختلفة من نجوم التنس، في ليلة أكدت الطابع الاستعراضي الخاصّ للمنافسة الجماعية.