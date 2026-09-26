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فيديو - لوكاكو يستفز دوناروما

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فيديو - لوكاكو يستفز دوناروما
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رياضة

2026-09-26 | 18:43
فيديو - لوكاكو يستفز دوناروما

دخل الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما والمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو في مشادّة حادّة

توتّرت الأجواء في الدقائق الأخيرة من مواجهة إيطاليا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية، بعدما دخل الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما والمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو في مشادّة حادّة استمرّت حتّى بعد صافرة النهاية.
وبدأت الواقعة عندما أشار لوكاكو إلى نتيجة (2-0) بإصبعيه، قبل أن يضع إصبعه على فمه في إشارة إلى الصمت تجاه الجماهير الإيطالية
وبعد انتهاء المباراة على ملعب "الأولمبيكو" في روما، اتجه دوناروما مباشرة نحو لوكاكو في منتصف الملعب، ودخل اللاعبان في مواجهة وجهًا لوجه، قبل أن يتدخل الحكم دانيال سيبرت وعدد من اللاعبين للفصل بينهما ومنع تطور الموقف.
وأشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه دوناروما ولوكاكو، كما تلقى دانيال مالديني إنذارًا خلال التوتّر الذي أعقب اللقاء.
وكان لوكاكو قد دخل بديلًا في الدقيقة 84، بينما انتهت المباراة بفوز بلجيكا (2-0)، بهدفي ميكا غودتس ودودي لوكيباكيو. وجاءت المواجهة في المباراة الأولى لروبرتو مانشيني بعد عودته إلى قيادة المنتخب الإيطالي، إلّا أنّ المشادة بين النجمين سيطرت على المشهد في اللحظات الأخيرة.
 

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رياضة

كرة القدم

إيطاليا

بلجيكا

دوري الأمم الأوروبية

جانلويجي دوناروما

روميلو لوكاكو

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