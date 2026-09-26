فيديو - لوكاكو يستفز دوناروما

DONNARUMMA LUKAKU'NUN ÜZERİNE YÜRÜDÜ ❗️



👀 İtalya - Belçika maçının ardından Gianluigi Donnarumma ile Fenerbahçe'nin yıldızı Romelu Lukaku arasında tartışma yaşandı.😲😲😲 pic.twitter.com/HXnVVcnoPU — TekyolGS (@Tekyol_Gs1905) September 26, 2026

توتّرت الأجواء في الدقائق من مواجهة وبلجيكا في ، بعدما دخل الحارس جانلويجي دوناروما والمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو في مشادّة حادّة استمرّت حتّى بعد صافرة النهاية.وبدأت الواقعة عندما أشار لوكاكو إلى نتيجة (2-0) بإصبعيه، قبل أن يضع إصبعه على فمه في إشارة إلى الصمت تجاه الجماهير .وبعد انتهاء المباراة على ملعب "الأولمبيكو" في ، اتجه دوناروما مباشرة نحو لوكاكو في منتصف الملعب، ودخل اللاعبان في مواجهة وجهًا لوجه، قبل أن يتدخل الحكم دانيال سيبرت وعدد من اللاعبين للفصل بينهما ومنع تطور الموقف.وأشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه دوناروما ولوكاكو، كما تلقى دانيال مالديني إنذارًا خلال التوتّر الذي أعقب اللقاء.وكان لوكاكو قد دخل بديلًا في الدقيقة 84، بينما انتهت المباراة بفوز (2-0)، بهدفي ميكا غودتس ودودي لوكيباكيو. وجاءت المواجهة في المباراة الأولى لروبرتو مانشيني بعد عودته إلى قيادة المنتخب الإيطالي، إلّا أنّ المشادة بين النجمين سيطرت على المشهد في اللحظات الأخيرة.