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فيديو - رونالدو يتدخّل من أجل طفلين

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فيديو - رونالدو يتدخّل من أجل طفلين
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رياضة

2026-09-27 | 05:31
فيديو - رونالدو يتدخّل من أجل طفلين

تدخّل كريستيانو رونالدو بنفسه للسماح لطفلين بالاقتراب منه في أوسلو، بعدما حاول أفراد الأمن إيقافهما

تدخّل كريستيانو رونالدو بنفسه للسماح لطفلين بالاقتراب منه في أوسلو، بعدما حاول أفراد الأمن إيقافهما خلال تجمّع جماهيري رافق وجود المنتخب البرتغالي في النرويج قبل مواجهة أصحاب الأرض في دوري الأمم الأوروبية. 
وأظهرت اللقطات أنّ الطفلين حاولا الوصول إلى قائد البرتغال، قبل أن يعترضهما الأمن، لكنّ رونالدو لاحظ الموقف وأشار إلى السماح لهما بالمرور، ثمّ توقّف لالتقاط الصور معهما. وحاول عدد من الأطفال تجاوز الحواجز عند وصول حافلة المنتخب البرتغالي، قبل أن يتدخل رونالدو ويطلب من عناصر الأمن السماح لهم بالاقتراب، ثم توقف لالتقاط الصور مع بعضهم.
وشهدت أوسلو حالة من الحماس منذ وصول المنتخب البرتغالي مساء الجمعة، إذ تجمع مئات المشجعين أمام مقر إقامته في نيدالن، وانتظر آخرون لساعات خارج ملعب "أوليفال" لمشاهدة رونالدو. وتقدّم الأطفال صفوف الجماهير التي تجمّعت لمشاهدة رونالدو، في وقت شدّد الاتحاد النرويجي الإجراءات الأمنية المحيطة بتدريبات المنتخب والمباراة.
ويستعدّ منتخب البرتغال لمواجهة النرويج مساء الأحد، في مباراة بيعت جميع تذاكرها، بعد فوزه على ويلز (1-0) في الجولة الافتتاحية. وستجمع المواجهة رونالدو وإيرلينغ هالاند للمرة الأولى على مستوى المنتخبات.
 

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