فيديو - رونالدو يتدخّل من أجل طفلين

Security tried to stop two kids from getting through.



Cristiano saw it… and waved them over himself. 🥹🤍🐐

Always time for the little ones.#CristianoRonaldo #CR7 #Portugal #Soccer #GOAT pic.twitter.com/uIzEjVeHaM — MARCA in English 🇺🇸 (@MARCAinENGLISH) September 26, 2026

تدخّل بنفسه للسماح لطفلين بالاقتراب منه في أوسلو، بعدما حاول أفراد الأمن إيقافهما خلال تجمّع جماهيري رافق وجود المنتخب في النرويج قبل مواجهة أصحاب في الأمم الأوروبية.وأظهرت اللقطات أنّ الطفلين حاولا الوصول إلى قائد البرتغال، قبل أن يعترضهما الأمن، لكنّ لاحظ الموقف وأشار إلى السماح لهما بالمرور، ثمّ توقّف لالتقاط الصور معهما. وحاول عدد من الأطفال تجاوز الحواجز عند وصول حافلة المنتخب البرتغالي، قبل أن يتدخل رونالدو ويطلب من عناصر الأمن السماح لهم بالاقتراب، ثم توقف لالتقاط الصور مع بعضهم.وشهدت أوسلو من الحماس منذ وصول المنتخب البرتغالي مساء الجمعة، إذ تجمع مئات المشجعين أمام مقر إقامته في نيدالن، وانتظر آخرون لساعات خارج ملعب "أوليفال" لمشاهدة رونالدو. وتقدّم الأطفال صفوف الجماهير التي تجمّعت لمشاهدة رونالدو، في وقت شدّد النرويجي الإجراءات الأمنية المحيطة بتدريبات المنتخب والمباراة.ويستعدّ منتخب البرتغال لمواجهة النرويج مساء الأحد، في مباراة بيعت جميع تذاكرها، بعد فوزه على ويلز (1-0) في الجولة الافتتاحية. وستجمع المواجهة رونالدو وإيرلينغ هالاند للمرة الأولى على مستوى المنتخبات.