فيديو - مقاتل برازيلي يُنقل إلى المستشفى

🚨🇺🇸 BREAKING: SCARY SCENE in the UFC tonight as fighter immediately rushed to the hospital after going LIMP during a takedown



Raoni Barcelos appeared to go limp during a takedown in his main event against Raul Rosas Jr. in Las Vegas and never got back up.



The broadcast cut… pic.twitter.com/NGx9gflNmT — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 27, 2026

أثار النزال في عرض "UFC Vegas 121" قلقًا كبيرًا، بعدما فقد البرازيلي راوني بارسيلوس وعيه خلال الجولة الخامسة أمام راوول روساس ، ليُنقل مباشرة إلى المستشفى عقب انتهاء المواجهة في .وجاءت اللحظة الحاسمة بعد محاولة إسقاط نفذها روساس عند السياج، ليسقط بارسيلوس أرضًا ويبقى بلا حركة، قبل أن يلاحظ منافسه سريعًا أنّ الوضع غير طبيعي ويشير إلى الحكم هيرب دين لإيقاف النزال.ودخل الطاقم الطبي إلى القفص فورًا، ثم نُقل المقاتل البالغ 39 عامًا على نقالة إلى مركز إصابات من المستوى الأول لإجراء الفحوص.وأعلنت منظمة UFC لاحقًا أنّ بارسيلوس في مستقرّة، وواعٍ ويستجيب بصورة طبيعية، مع قدرته على تحريك أطرافه بالكامل، بعد خضوعه لفحص بالأشعة المقطعية وتقييم طبي شامل، على أن يبقى تحت المراقبة. ولم يُعلن حتى الآن السبب الدقيق لفقدانه الوعيوحُسم النزال لمصلحة روساس بالضربة القاضية عند الدقيقة 1:38 من الجولة الخامسة. وامتنع المقاتل المكسيكي عن الاحتفال، وطلب من الجمهور الدعاء لبارسيلوس، في وقت كان البرازيلي متقدّمًا على بطاقات الثلاثة قبل .وكان بارسيلوس يخوض أول نزال رئيسي له في UFC، بعدما دخل المواجهة بسلسلة من خمسة انتصارات متتالية، قبل النهاية المفاجئة التي طغت على .