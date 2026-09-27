فيديو - مقاتل برازيلي يُنقل إلى المستشفى

أثار النزال الرئيسي
في عرض "UFC Vegas 121" قلقًا كبيرًا، بعدما فقد البرازيلي راوني بارسيلوس وعيه خلال الجولة الخامسة أمام راوول روساس جونيور
، ليُنقل مباشرة إلى المستشفى عقب انتهاء المواجهة في لاس فيغاس
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وجاءت اللحظة الحاسمة بعد محاولة إسقاط نفذها روساس عند السياج، ليسقط بارسيلوس أرضًا ويبقى بلا حركة، قبل أن يلاحظ منافسه سريعًا أنّ الوضع غير طبيعي ويشير إلى الحكم هيرب دين لإيقاف النزال.
ودخل الطاقم الطبي إلى القفص فورًا، ثم نُقل المقاتل البالغ 39 عامًا على نقالة إلى مركز إصابات من المستوى الأول لإجراء الفحوص.
وأعلنت منظمة UFC لاحقًا أنّ بارسيلوس في حالة
مستقرّة، وواعٍ ويستجيب بصورة طبيعية، مع قدرته على تحريك أطرافه بالكامل، بعد خضوعه لفحص بالأشعة المقطعية وتقييم طبي شامل، على أن يبقى تحت المراقبة. ولم يُعلن حتى الآن السبب الدقيق لفقدانه الوعي
وحُسم النزال لمصلحة روساس بالضربة القاضية عند الدقيقة 1:38 من الجولة الخامسة. وامتنع المقاتل المكسيكي عن الاحتفال، وطلب من الجمهور الدعاء لبارسيلوس، في وقت كان البرازيلي متقدّمًا على بطاقات الحكام
الثلاثة قبل الجولة الأخيرة
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وكان بارسيلوس يخوض أول نزال رئيسي له في UFC، بعدما دخل المواجهة بسلسلة من خمسة انتصارات متتالية، قبل النهاية المفاجئة التي طغت على الحدث
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