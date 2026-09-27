فيديو - وفاة مأساويّة تهزّ رالي إسبانيا

لقيت ملّاحة الرالي الإسبانيّة الشابّة سورايا باريرو، البالغة 20 عامًا، مصرعها إثر حادث خطير وقع خلال رالي " دي يانيس" في أستورياس، ضمن الجولة قبل من بطولة للراليات، ما دفع المنظّمين إلى إيقاف المنافسات نهائيًّا.وكانت باريرو تشارك إلى جانب السائق خيرمان رومانو على متن سيارة "بي إم دبليو 325i" تحمل الرقم 61، عندما خرجت السيّارة عن الطريق بعد أكثر بقليل من كيلومتر على انطلاق المرور الثاني في مرحلة "إل مازوكو"، قبل أن تندلع فيها النيران.ووقع الحادث قبيل الساعة الثانية بعد الظهر، فيما تمكّن رومانو، البالغ 26 عامًا، من الخروج من السيّارة، قبل نقله إلى مستشفى أريوندا لتلقّي العلاج، بينما أعلنت فرق وفاة باريرو في موقع الحادث، رغم وصول فرق الإنقاذ والإطفاء سريعًا إلى مكان الواقعة.وعقب الحادث، قرّرت اللجنة المنظمة للنسخة التاسعة والأربعين من الرالي إلغاء جميع المراحل الخاصّة المتبقّية، مؤكّدة أنّ استمرار المنافسة لم يعد ممكنًا أمام حجم المأساة، وأنّ القرار اتُّخذ احترامًا للراحلة وعائلتها.كما وقف المشاركون حدادًا على باريرو، فيما خيّم الحزن على أجواء البطولة التي شهدت تتويج أنطونيو " " سواريز بلقب إسبانيا، من دون احتفالات، احترامًا لذكرى ملاحة الرالي الراحلة.