عاجل
وزير الخارجية السعودي يصل إلى واشنطن في زيارة رسمية يلتقي خلالها بنظيره الأميركي
وزير الخارجية السعودي يصل إلى واشنطن في زيارة رسمية يلتقي خلالها بنظيره الأميركي
ترامب: خيار توجيه ضربات لإيران قبل الانتخابات النصفية مطروح لكنّي لا أريد قول ذلك
ترامب: خيار توجيه ضربات لإيران قبل الانتخابات النصفية مطروح لكنّي لا أريد قول ذلك
aljadeed-breaking-news
أخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد تغطيات خاصة
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
25 o
AlJadeedTv
البقاع
16 o
AlJadeedTv
الجنوب
24 o
AlJadeedTv
الشمال
24 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
20 o
AlJadeedTv
كسروان
24 o
AlJadeedTv
متن
24 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
Language
English
AlJadeed
AlJadeed
البحث
أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

فيديو - طرد لاعبَين... والسبب شعره

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - طرد لاعبَين... والسبب شعره
A-
A+

رياضة

2026-09-27 | 18:18
فيديو - طرد لاعبَين... والسبب شعره

يشتهر سيبيو بشعره المجدول شديد الطول، الذي يصل إلى ما دون ركبتيه ويثبّته حول خصره

شهدت مواجهة أنتيغوا وبربودا وأنغويلا في دوري أمم الكونكاكاف واقعتين نادرتين، بعدما تسبب شدّ الشعر الطويل للاعب أنغويلا إيدان سيبيو في طرد لاعبين من أصحاب الأرض.
ودخل سيبيو، البالغ 36 عامًا، بديلًا في الدقيقة 69، عندما كانت أنتيغوا وبربودا متقدمة (5-0). وبعد ثلاث دقائق، حاول كيون غرين إيقافه أثناء تقدّمه بالكرة، فأمسك بشعره وشدّه إلى الخلف، ليشهر الحكم البطاقة الحمراء مباشرة في وجهه عند الدقيقة 72.
وتكرّر المشهد في الوقت بدل الضائع، حين أمسك شالون نايت بشعر سيبيو خلال التحام آخر، ليحصل بدوره على بطاقة حمراء عند الدقيقة 90+3، وتنهي أنتيغوا وبربودا المباراة بتسعة لاعبين رغم فوزها بخماسية نظيفة.
ويشتهر سيبيو بشعره المجدول شديد الطول، الذي يصل إلى ما دون ركبتيه ويثبّته حول خصره أثناء المباريات حتّى لا يعيق حركته. 
وأقيمت المباراة على ملعب "السير فيفيان ريتشاردز" في أنتيغوا، وحُسمت أهدافها الخمسة جميعها في الشوط الأول. 
 

مقالات ذات صلة

فيديو - طرد لاعب… والنهاية في مركز الشرطة
2026-08-11

فيديو - طرد لاعب… والنهاية في مركز الشرطة

فيديو - إيكاردي ممنوع من القيادة حتى إشعار آخر والسبب شريكته
2026-09-24

فيديو - إيكاردي ممنوع من القيادة حتى إشعار آخر والسبب شريكته

رامز جلال يحلق شعره بنفسه ويفاجئ جمهوره بإطلالة جديدة
2026-09-07

رامز جلال يحلق شعره بنفسه ويفاجئ جمهوره بإطلالة جديدة

أول تعليق لـ أحلام الشامسي على المعجبة التي شدّت شعرها في جدة
2026-08-03

أول تعليق لـ أحلام الشامسي على المعجبة التي شدّت شعرها في جدة

فيديو - طرد لاعبَين... والسبب شعره

رياضة

كرة القدم

إيدان سيبيو

أنتيغوا

بربودا وأنغويلا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - وفاة مأساويّة تهزّ رالي إسبانيا
فيديو - رونالدو يتدخّل من أجل طفلين

اقرأ ايضا في رياضة

إسبانيا تواصل حصد الألقاب
18:22

إسبانيا تواصل حصد الألقاب

تُوّج منتخب إسبانيا بكأس العالم للسيدات تحت 20 عامًا في بولندا

18:22

إسبانيا تواصل حصد الألقاب

تُوّج منتخب إسبانيا بكأس العالم للسيدات تحت 20 عامًا في بولندا

فيديو - اشتباكات تسبق قمة بوكا وراسينغ
18:21

فيديو - اشتباكات تسبق قمة بوكا وراسينغ

أزاح مشجّعون الحواجز الفاصلة، لتتدخّل الشرطة وتطلق عيارات مطّاطيّة

18:21

فيديو - اشتباكات تسبق قمة بوكا وراسينغ

أزاح مشجّعون الحواجز الفاصلة، لتتدخّل الشرطة وتطلق عيارات مطّاطيّة

فيديو - وفاة مأساويّة تهزّ رالي إسبانيا
18:14

فيديو - وفاة مأساويّة تهزّ رالي إسبانيا

لقيت ملّاحة الرالي الإسبانيّة الشابّة سورايا باريرو، البالغة 20 عامًا، مصرعها إثر حادث خطير

18:14

فيديو - وفاة مأساويّة تهزّ رالي إسبانيا

لقيت ملّاحة الرالي الإسبانيّة الشابّة سورايا باريرو، البالغة 20 عامًا، مصرعها إثر حادث خطير

اخترنا لكم
إسبانيا تواصل حصد الألقاب
18:22
فيديو - اشتباكات تسبق قمة بوكا وراسينغ
18:21
فيديو - وفاة مأساويّة تهزّ رالي إسبانيا
18:14
فيديو - رونالدو يتدخّل من أجل طفلين
05:31

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026