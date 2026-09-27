فيديو - طرد لاعبَين... والسبب شعره

شهدت مواجهة أنتيغوا وبربودا وأنغويلا في دوري
أمم الكونكاكاف
واقعتين نادرتين، بعدما تسبب شدّ الشعر الطويل
للاعب أنغويلا إيدان سيبيو في طرد لاعبين من أصحاب الأرض
.
ودخل سيبيو، البالغ 36 عامًا، بديلًا في الدقيقة 69، عندما كانت أنتيغوا وبربودا متقدمة (5-0). وبعد ثلاث دقائق، حاول كيون غرين
إيقافه أثناء تقدّمه بالكرة، فأمسك بشعره وشدّه إلى الخلف، ليشهر الحكم البطاقة الحمراء مباشرة في وجهه عند الدقيقة 72.
وتكرّر المشهد في الوقت بدل الضائع، حين أمسك شالون نايت بشعر سيبيو خلال التحام آخر، ليحصل بدوره على بطاقة حمراء عند الدقيقة 90+3، وتنهي أنتيغوا وبربودا المباراة بتسعة لاعبين رغم فوزها بخماسية نظيفة.
ويشتهر سيبيو بشعره المجدول شديد الطول، الذي يصل إلى ما دون ركبتيه ويثبّته حول خصره أثناء المباريات حتّى لا يعيق حركته.
وأقيمت المباراة على ملعب "السير فيفيان ريتشاردز" في أنتيغوا، وحُسمت أهدافها الخمسة جميعها في الشوط الأول.