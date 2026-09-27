فيديو - اشتباكات تسبق قمة بوكا وراسينغ

DISTURBIOS EN LAS TRIBUNAS DE RACING



En la previa del duelo ante Boca, simpatizantes Academia se cruzaron con la policía. pic.twitter.com/xo6KNoZdbR — TyC Sports (@TyCSports) September 27, 2026

شهدت مدرجات ملعب "جيغانتي دي أرويتو" في روساريو توترًا قبل انطلاق مواجهة راسينغ وبوكا جونيورز، أمس الأحد، ضمن ربع ، بعدما دخل عدد من مشجعي راسينغ في مواجهات مع الشرطة.وبدأت الأحداث عندما امتلأ المدرّج العلوي المخصّص لجماهير راسينغ، فيما بقي عدد من المشجّعين خارج القطاع، فاقترب بعضهم من عناصر الشرطة مطالبين بتوسيع الأمني للسماح بدخولهم.ومع عدم الاستجابة سريعًا، أزاح مشجّعون الحواجز الفاصلة، لتتدخّل الشرطة وتطلق عيارات مطّاطيّة بهدف تفريق المتجمّعين والسيطرة على الموقف.وسقط أحد الحواجز من الجزء العلوي للمدرج إلى القطاع السفلي من دون أن يصيب أي شخص، قبل أن يعيد عناصر الأمن تثبيت الحواجز وتنظيم المنطقة.وامتدّت التوتّرات إلى مداخل جماهير بوكا، حيث تأخّر دخول عدد من المشجّعين إلى المدرّج الجنوبي، وسط شكاوى من استخدام رذاذ الفلفل والتعامل العنيف خلال عمليّة الدخول.وكانت السلطات قد خصصت نحو 580 عنصرًا أمنيًّا للمباراة، التي تقام بحضور جماهير الفريقين على ملعب محايد، مع اعتماد مسارات دخول منفصلة لتفادي أيّ احتكاك بين الطرفين.وحصل بوكا على نحو 20 ألف تذكرة مقابل 15 ألفًا لراسينغ، مع تخصيص قطاعات منفصلة لكلّ جمهور وإبقاء مناطق عازلة بين الطرفين.وانتهت المباراة بفوز على راسينغ (3-2)، ليحجز بوكا بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس الأرجنتين.