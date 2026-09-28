فيديو - كازورلا يعود مشجعًا لأوفييدو

عاد سانتي كازورلا إلى أجواء ديربي
أستورياس، لكن هذه المرة من خارج حافلة ريال
أوفييدو، بعدما اعتزل كرة القدم
في يوليو الماضي عقب مسيرة احترافية امتدت لأكثر من عقدين.
وقبل مواجهة أوفييدو وسبورتينغ خيخون، الأحد، في الجولة السابعة من دوري
الدرجة الثانية الإسباني، ظهر كازورلا بين جماهير فريقه السابق أمام ملعب "كارلوس تارتييري"، يردّد الهتافات ويقفز معهم لحظة وصول الحافلة التي تقل لاعبي أوفييدو إلى الملعب.
وكان النجم الإسباني، البالغ 41 عامًا، قد عاش مشاهد مشابهة في مباريات الديربي عندما كان لاعبًا، إلّا أنّ ظهوره هذه المرّة جاء بصفته مشجعًّا، بعد أسابيع قليلة من إعلان نهاية مسيرته الاحترافية.
وسبق لكازورلا أن أكّد مرارًا ارتباطه العاطفي بأوفييدو، النادي الذي نشأ في أكاديميته وعاد إليه في ختام مسيرته، قبل أن يودع الملاعب نهائيًا هذا الصيف.
وجاءت اللقطة قبل أوّل ديربي أستورياس يخوضه أوفييدو منذ اعتزال قائده السابق، وبعد نحو 20 شهرًا من آخر مواجهة بين الفريقين، وسط حضور جماهيري كبير وأجواء صاخبة حول الملعب.
واكتملت الأمسية بالنسبة لكازورلا وجماهير أوفييدو بفوز أصحاب الأرض
على سبورتينغ خيخون (2-0)، ليحسم الفريق الديربي ويحصد ثلاث نقاط جديدة
في ليلة خاصة للنجم المعتزل.