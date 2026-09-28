فيديو - كازورلا يعود مشجعًا لأوفييدو

🇪🇸✨ Santi Cazorla LOVES Real Oviedo! For the derby match against Sporting Gijon, he was amongst the crowd cheering on the team bus. Beautiful to see. 💙🤍 pic.twitter.com/3B3vdAL6yT — EuroFoot (@eurofootcom) September 28, 2026

عاد سانتي كازورلا إلى أجواء أستورياس، لكن هذه المرة من خارج حافلة أوفييدو، بعدما اعتزل في يوليو الماضي عقب مسيرة احترافية امتدت لأكثر من عقدين.وقبل مواجهة أوفييدو وسبورتينغ خيخون، الأحد، في الجولة السابعة من الدرجة الثانية الإسباني، ظهر كازورلا بين جماهير فريقه السابق أمام ملعب "كارلوس تارتييري"، يردّد الهتافات ويقفز معهم لحظة وصول الحافلة التي تقل لاعبي أوفييدو إلى الملعب.وكان النجم الإسباني، البالغ 41 عامًا، قد عاش مشاهد مشابهة في مباريات الديربي عندما كان لاعبًا، إلّا أنّ ظهوره هذه المرّة جاء بصفته مشجعًّا، بعد أسابيع قليلة من إعلان نهاية مسيرته الاحترافية.وسبق لكازورلا أن أكّد مرارًا ارتباطه العاطفي بأوفييدو، النادي الذي نشأ في أكاديميته وعاد إليه في ختام مسيرته، قبل أن يودع الملاعب نهائيًا هذا الصيف.وجاءت اللقطة قبل أوّل ديربي أستورياس يخوضه أوفييدو منذ اعتزال قائده السابق، وبعد نحو 20 شهرًا من آخر مواجهة بين الفريقين، وسط حضور جماهيري كبير وأجواء صاخبة حول الملعب.واكتملت الأمسية بالنسبة لكازورلا وجماهير أوفييدو بفوز أصحاب على سبورتينغ خيخون (2-0)، ليحسم الفريق الديربي ويحصد ثلاث نقاط في ليلة خاصة للنجم المعتزل.