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فيديو - هكذا طلب فليك مكتبه الجديد

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فيديو - هكذا طلب فليك مكتبه الجديد
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رياضة

2026-09-29 | 18:41
فيديو - هكذا طلب فليك مكتبه الجديد

اختار المدرّب الألماني أن تكون منطقته مفتوحة ومرئيّة للجميع، من دون باب يفصلها عن المحيط

كشف تقرير صحفي إسباني عن تفاصيل المكتب الجديد الذي سيُخصص لهانسي فليك داخل المنطقة الخاصّة بالفريق الأوّل في ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، مع استمرار أعمال إعادة تطوير الملعب واقتراب تجهيز المرافق الداخليّة الجديدة.
ووفقًا لـ"موندو ديبورتيفو"، يمتلك فليك مكتبًا خاصًّا، وقاعة اجتماعات، وحمّامًا متكاملًا، ضمن مساحة تبلغ نحو 2,600 متر مربّع مخصّصة للفريق الأوّل والجهاز الفني. 
واختار المدرّب الألماني أن تكون منطقته مفتوحة ومرئيّة للجميع، من دون باب يفصلها عن المحيط، مع جدران زجاجّية، بطلب شخصي منه بهدف البقاء قريبًا من اللاعبين وأعضاء الجهاز.
وتضمّ المنطقة الجديدة غرفتَي ملابس منفصلتَين للاعبين والجهاز الفني، وتحتوي غرفة اللاعبين على 30 خزانة مزوّدة بمقابس كهربائية ومنافذ شحن، إلى جانب غرفة تكتيكيّة بشاشة تفاعليّة ومساحة للإحماء بأرضيّة عشب صناعي.
كما تشمل المرافق منطقة للعلاج المائي تحتوي على ثلاث برك يمكن التحكم بدرجات حرارتها، إلى جانب ساونا جافة وغرفة بخار، فيما يرتبط القسم مباشرة بموقف سيارات اللاعبين، مع مساحة مخصصة لانتظار أفراد عائلاتهم.
ويتوقع برشلونة أن يبدأ الفريق الأول استخدام المنطقة الجديدة قبل نهاية العام، بعدما اضطر خلال الفترة الماضية إلى الاستعانة بإحدى غرف ملابس الفريق الضيف أثناء استمرار أعمال التجديد في الملعب.
 
فيديو - هكذا طلب فليك مكتبه الجديد

رياضة

كرة القدم

هانسي فليك

برشلونة

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