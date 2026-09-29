فيديو - هكذا طلب فليك مكتبه الجديد

👀 EL NUEVO DESPACHO DE FLICK



✒️ El entrenador tiene su propio despacho, una sala de reuniones y un baño completo en la zona de vestuarios el Spotify Camp Nou. Su zona queda a la vista de todos, para acceder no hay ninguna puerta y su espacio tiene cristaleras. Así lo pidió él… pic.twitter.com/o6dBQNJrS9 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 29, 2026

كشف تقرير صحفي إسباني عن تفاصيل المكتب الجديد الذي سيُخصص لهانسي داخل المنطقة الخاصّة بالفريق الأوّل في ملعب "سبوتيفاي "، مع استمرار أعمال إعادة تطوير الملعب واقتراب تجهيز المرافق الداخليّة الجديدة.ووفقًا لـ" "، يمتلك فليك مكتبًا خاصًّا، وقاعة اجتماعات، وحمّامًا متكاملًا، ضمن مساحة تبلغ نحو 2,600 متر مربّع مخصّصة للفريق الأوّل والجهاز الفني.واختار المدرّب الألماني أن تكون منطقته مفتوحة ومرئيّة للجميع، من دون باب يفصلها عن المحيط، مع جدران زجاجّية، بطلب شخصي منه بهدف البقاء قريبًا من اللاعبين وأعضاء الجهاز.وتضمّ المنطقة الجديدة غرفتَي ملابس منفصلتَين للاعبين والجهاز الفني، وتحتوي غرفة اللاعبين على 30 خزانة مزوّدة بمقابس كهربائية ومنافذ شحن، إلى جانب غرفة تكتيكيّة بشاشة تفاعليّة ومساحة للإحماء بأرضيّة عشب صناعي.كما تشمل المرافق منطقة للعلاج المائي تحتوي على ثلاث برك يمكن التحكم بدرجات حرارتها، إلى جانب ساونا جافة وغرفة بخار، فيما يرتبط مباشرة بموقف سيارات اللاعبين، مع مساحة مخصصة لانتظار أفراد عائلاتهم.ويتوقع أن يبدأ الفريق الأول استخدام المنطقة الجديدة قبل نهاية العام، بعدما اضطر خلال الفترة الماضية إلى الاستعانة بإحدى غرف ملابس الفريق الضيف أثناء استمرار أعمال التجديد في الملعب.