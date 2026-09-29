مليونا دولار في 3 أيام لألكاراز

تُوّج فريق بلقب كأس ليفر 2026 في ، ليحصد كل لاعب من أعضائه الستة مكافأة قدرها 250 ألف ، إضافة إلى بدل المشاركة الذي يحصل عليه كل لاعب وفق تصنيفه الفردي ومكانته في البطولة.وبحسب تقارير صحفيّة، تجاوز بدل مشاركة الإسباني 1.5 مليون دولار، ما يعني أنّ إجمالي ما حصل عليه خلال ثلاثة أيام من المنافسات اقترب من مليوني دولار بعد إضافة مكافأة التتويج.وشارك ألكاراز في مباراتين فقط، إذ فاز في الزوجي إلى جانب ياكوب مينشيك على ألكسندر بوبليك وتايلور فريتز (6-4) و(6-4)، ثم تغلّب على فريتز في الفردي (6-3) و(4-6) و(13-11)، مسهمًا في تقدّم أوروبا نحو اللقب.أمّا الألماني ألكسندر زفيريف، فتجاوز بدل مشاركته مليون دولار، قبل إضافة مكافأة الفوز، بعدما خاض ثلاث مباريات، وحسم المواجهة أمام ليرنر تين (7-6) و(6-3)، مانحًا أوروبا النقاط اللازمة للفوز (13-5).ولا تعلن البطولة رسميًّا قيمة بدلات المشاركة الفرديّة، لكنّها تؤكد أنّ كلّ لاعب في الفريق الفائز يحصل على 250 ألف دولار، فيما تُحتسب بدلات الظهور وفق تصنيف اللاعبين بعد رولان غاروس.ورفع فريق أوروبا رصيده إلى ستّة ألقاب، مقابل ثلاثة لفريق ، في تاريخ البطولة الحديث.