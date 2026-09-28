تشافي يكسب إشادة الصحافة الهولنديّة

بدأ هيرنانديز تجربته مع منتخب هولندا بصورة إيجابية، بعدما قاد "الطواحين" إلى الفوز على صربيا (2-1)، الأحد، في الجولة الثانية من الأمم الأوروبية، محقّقًا الأوّل بعد التعادل (1-1) مع في ظهوره الافتتاحي.وحظي المدرب الإسباني بإشادة في الصحافة الهولنديّة، التي ركّزت على تدخّلاته التكتيكيّة خلال مواجهة صربيا، بعدما أعاد تنظيم الفريق أثناء الشوط الأوّل ونجح في تعديل تمركز لاعبيه لإرباك المنافس والحفاظ على التوازن بين الخطوط.كما نالت خياراته الشابة اهتمامًا لافتًا، خصوصًا منحه الفرصة لروبين فان بومل، الذي شارك بدلًا من غاكبو، ومكس ميردينك، صاحب هدفي الفوز أمام صربيا، في وقت أظهرت فيه هولندا قدرة جيدة على الردّ بعد هدف التعادل الذي سجّله لوكا يوفيتش.وأشادت تقارير هولندية أيضًا بالدور الذي منحه تشافي للاعب الوسط جوي فيرمان، معتبرة أنّه أصبح عنصرًا مهمًا في بناء اللعب والتحول الهجومي منذ بداية المرحلة الجديدة.ورغم البداية الإيجابية، حافظ تشافي على لهجته المتحفّظة بعد اللقاء، مؤّكدًا أن المنتخب لا يزال بحاجة إلى تقديم كرة أفضل، وهو ما اعتبرته الصحافة المحلّيّة مؤشّرًا على صرامته ورغبته في تطوير الأداء، بالتوازي مع استعادة هويّة المنتخب تدريجيًا قبل الجولات المقبلة.