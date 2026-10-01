فيديو - عراك جماعي في مباراة أميركا وتشيلي

USMNT and Chile got into it during stoppage time 😯 pic.twitter.com/p8kg0hVaH1 — TNT Sports U.S. (@TNTSportsUS) September 30, 2026

تحوّلت اللحظات من المباراة الودّيّة بين الولايات المتّحدة وتشيلي إلى عراك جماعي، بعدما أثارت لقطة قرب المرمى الأميركي غضب لاعبي أصحاب في الوقت بدل الضائع.وبدأت الواقعة عندما كان الحارس براين شواكي ممسكًا بالكرة على الأرض، قبل أن يقترب منه التشيلي لياندرو هيرنانديز ويوجّه له ركلة خفيفة، ما دفع المدافع كريس ريتشاردز إلى التوجّه نحوه فورًا والدخول معه في مواجهة مباشرة.وخلال ثوانٍ، اندفع لاعبو المنتخبين إلى مكان الحادثة، كما دخل بدلاء من الجانبين إلى أرض الملعب، ليتحوّل الموقف إلى تدافع ومشادات ، واضطرّ المدرب ماوريسيو بوكيتينو إلى التدخل بنفسه للمساعدة في تهدئة الأجواء والفصل بين اللاعبين.وأشهر الحكم بطاقتين صفراوين في وجه ريتشاردز وهيرنانديز قبل استكمال اللحظات الأخيرة من اللقاء.وعقب المباراة، دافع ريتشاردز عن ردّ فعل زملائه، معتبرًا أنّ الفريق أراد حماية حارسه وإظهار تماسك المجموعة، فيما قال بوكيتينو إنّه لا يحبّ مثل هذه المشاهد، لكنّه رأى في وقوف اللاعبين إلى جانب بعضهم دليلًا على روح الفريق.وانتهت المواجهة بفوز الولايات المتحدّة (4-2) في ، لكنّ المشادة الجماعية سيطرت على المشهد في الدقائق الأخيرة، بعدما غادر لاعبو الدكّة مقاعدهم وانضمّوا إلى التوتر داخل الملعب.