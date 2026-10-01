ريال مدريد يطالب بتجريد برشلونة من ألقابه

أكّد "يويفا"، يوم أمس الخميس، تسلّمه وثائق قدّمها بشأن قضيّة نيغريرا، التي تتعلّق بمدفوعات ماليّة أجراها لنائب الرئيس السابق للجنة الإسبانية، خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا.ووفقاً لصحيفة "آس" الإسبانيّة، قدّم النادي الملكي ملفًّا يضم نحو 50 ألف صفحة، تتضمّن مستندات وأدّلة وشهادات، مطالبًا بتجريد غريمه من الألقاب التي حقّقها بين عامَي 2001 و2018، وهي الفترة التي شهدت دفع نحو 8.4 ملايين يورو لنيغريرا.وأوضح "يويفا" أنّ مفتّشي الأخلاقيّات والانضباط تسلّموا الوثائق الجديدة، وسيعملون على تقييمها ضمن التحقيق الجاري.، أصدر ريال بيانًا رسميًّا طالب فيه بتسريع التحقيق واتّخاذ القرارات المناسبة وفقاً لخطورة الوقائع التي قد تثبتها التحقيقات، معتبرًا أنّ القضيّة تمسّ نزاهة المنافسات والثقة بالمنظومة التحكيميّة.في المقابل، شدّد برشلونة على أنّ الاتّحاد الأوروبّي لم يفتح تحقيقًا جديدًا، موضحًا أنّ الإجراءات بدأت عام 2023 ولم تُغلق، وأنّه لم يتلقَّ أي طلب إضافي بشأن الوثائق المقدّمة.ويؤكّد النادي الكتالوني أنّ المدفوعات كانت مقابل تقارير واستشارات فنّيّة، نافيًا استخدامها للتأثير في الحكام.ولم يصدر حتّى الآن أيّ قرار أوروبّي بسحب الألقاب أو فرض عقوبات على برشلونة.