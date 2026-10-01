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فيديو - من أمام منطقة جزائه... هدف مذهل يهزّ الشباك الأميركية!

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فيديو - من أمام منطقة جزائه... هدف مذهل يهزّ الشباك الأميركية!
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رياضة

2026-10-01 | 17:54
فيديو - من أمام منطقة جزائه... هدف مذهل يهزّ الشباك الأميركية!

بعد تنفيذ الركنية، وصلت الكرة إلى هيرنانديز فوستر، الذي سيطر عليها بصدره، قبل أن يسدّد مباشرة من خارج منطقة جزاء فريقه

سجّل الأميركي كوبي هيرنانديز فوستر، لاعب ديترويت سيتي البالغ 24 عامًا، هدفًا استثنائيًا من مسافة بعيدة، خلال فوز فريقه على بروكلين (3-1)، ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية الأميركي لكرة القدم.
وجاء الهدف في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، عندما تقدّم حارس بروكلين إلى منطقة جزاء ديترويت للمشاركة في ركلة ركنيّة، بحثًا عن هدف التعادل، بينما كان فريقه متأخرًا بنتيجة (2-1).
وبعد تنفيذ الركنية، وصلت الكرة إلى هيرنانديز فوستر، الذي سيطر عليها بصدره، قبل أن يسدّد مباشرة من خارج منطقة جزاء فريقه، مستغلًا خلو مرمى المنافس.
وقطعت الكرة مسافة طويلة باتجاه المرمى، فيما حاول أحد مدافعي بروكلين اللحاق بها لإنقاذ الموقف، لكنّها تجاوزت خطّ المرمى رغم تباطؤ سرعتها في الأمتار الأخيرة.
وحمل الهدف أهمّيّة إضافية، بعدما حسم فوز ديترويت سيتي، وضمن تأهّله إلى الأدوار الإقصائيّة للموسم الخامس على التوالي.
وسبق لهيرنانديز فوستر خوض تجربة احترافيّة أوروبية، إذ انضم إلى صفوف فولفسبورغ الألماني، ولعب أيضًا مع هامكام النرويجي، قبل العودة إلى الولايات المتحدة ومواصلة مسيرته مع ديترويت سيتي.
 
 

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كوبي هيرنانديز فوستر

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