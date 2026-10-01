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حادثان للاعبَي هال سيتي في 3 أسابيع

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حادثان للاعبَي هال سيتي في 3 أسابيع
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رياضة

2026-10-01 | 17:58
حادثان للاعبَي هال سيتي في 3 أسابيع

السيارة تعود إلى لاعب الوسط الفرنسي لوكاس غورنا دوات

تعرّض لاعب ثانٍ من نادي هال سيتي الإنكليزي لحادث سير بالقرب من مقر تدريبات الفريق، يوم أمس الخميس، بعد أقل من 3 أسابيع على حادث مماثل تعرّض له زميله سوربا توماس في الموقع نفسه.
فلقد انقلبت سيارة مرسيدس سوداء على جانبها في شارع ميلهاوس وودز بمنطقة كوتينغهام، بالقرب من المركز التدريبي للنادي، وسط استنفار فرق الشرطة والطوارئ.
وأفادت وسائل إعلام بريطانية بأنّ السيارة تعود إلى لاعب الوسط الفرنسي لوكاس غورنا دوات، الذي انضم إلى هال سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية قادمًا من سالزبورغ النمساوي.
وأكّدت شرطة هامبرسايد أنها تلقّت بلاغًا عن الحادث قرابة الساعة 8:30 صباحًا، مشيرة إلى عدم تسجيل أي إصابات.
وكان سوربا توماس قد تعرّض لحادث مشابه في 11 أيلول - سبتمبر الماضي، بعدما انقلبت سيارته على الطريق نفسه، لكنّه نجا دون إصابات رغم الأضرار التي لحقت بالمركبة.
من جهته، أكّد هال سيتي علمه بالصور المتداولة للحادث الأخير، مطمئنًا إلى سلامة جميع المعنيين.
وأعاد تكرار الحادثين تسليط الضوء على سلامة الطريق المؤدي إلى مركز التدريبات، إذ طالب مسؤول محلّي بمراجعة إجراءات السلامة المرورية في المنطقة، ودعوة اللاعبين إلى توخي الحذر أثناء القيادة، خصوصًا مع وجود منازل سكنية بالقرب من الطريق.
 

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رياضة

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لوكاس غورنا دوات

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