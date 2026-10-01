فيديو - علم فلسطين وكرات التنس يوقفان مباراة أيرلندا والنمسا

In a powerful stance for Palestine, activists disrupted today’s Ireland vs. Austria match at Aviva Stadium by throwing tennis balls and storming the pitch with a Palestinian flag. The protests—held both inside and outside the stadium—targeted the FAI’s decision to play against… pic.twitter.com/hQWG1DnFPV — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) October 1, 2026

شهدت مباراة أيرلندا والنمسا، يوم أمس الخميس، ضمن منافسات الأمم الأوروبية، احتجاجَين داعمَين لفلسطين، تسبّبا في توقّف اللعب مرتين على ملعب أفيفا في دبلن، اعتراضًا على خوض المنتخب الأيرلندي مبارياته أمام منتخب " ".وبدأت الحادثة الأولى في الدقيقة 19، عندما ألقى مشجّعون كرات تنس تحمل الفلسطيني وشعار حملة "أوقفوا المباراة" إلى أرض الملعب، ما دفع الحكم إلى إيقاف المواجهة لنحو 4 دقائق، ريثما أُزيلت الكرات واستُؤنف اللعب.وفي الدقيقة 35، اقتحم مشجّع أرض الملعب حاملًا العلم الفلسطيني، قبل أن يتدخّل عناصر الأمن ويطرحوه أرضًا، ثمّ يخرجوه من الملعب، وسط متابعة الجماهير للمشهد.وجاء الاحتجاجان ضمن تحرّكات تطالب الأيرلندي بمقاطعة المواجهة المقبلة أمام "إسرائيل"، المقرّرة في صربيا، خلف أبواب مغلقة، على خلفيّة الحـ ـرب في غزّة.وكان الحارس الأيرلندي غافين بازونو قد رفض المشاركة في المباراتَين أمام إسرائيل، فيما قرّر المنتخب خوض المواجهتَين رغم الاعتراضات.وانتهت المباراة بالتعادل (2-2)، بعدما تقدّمت أيرلندا بهدفين سجّلهما تروي باروت، قبل أن تدرك النمسا التعادل في الشوط الثاني.ومن المنتظر أن يراجع الاتّحاد تقارير المباراة لتحديد ما إذا كانت الحادثتان تستدعيان اتّخاذ إجراءات انضباطيّة.