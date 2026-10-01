فيفا يحبط مساعي الأرجنتين لتكريم ميسي

تصطدم رغبة الأرجنتيني في حجب القميص رقم 10 تكريمًا لنجمه بلوائح "فيفا"، التي تفرض قيودًا على ترقيم قمصان اللاعبين خلال البطولات الرسميّة.وكان رئيس الاتّحاد الأرجنتيني، كلاوديو تابيا، قد أعلن عام 2024 عزمه اعتزال القميص الشهير نهائيًّا بعد انتهاء مسيرة ميسي الدوليّة، تقديرًا لإنجازاته مع منتخب بلاده، وفي مقدّمتها التتويج بكأس 2022.لكنّ لوائح حصرت أرقام اللاعبين بين 1 و26، ما يجعل استبعاد الرقم 10 غير ممكن عمليًّا عند تسجيل قائمة كاملة تضمّ 26 لاعبًا.وليست هذه المرة الأولى التي تواجه فيها المعضلة نفسها، إذ حاول اتحادها عام 2001 حجب القميص تكريمًا للأسطورة الراحل دييغو مارادونا، إلّا أنّ "فيفا" رفض الطلب قبل مونديال 2002، ليحمله آنذاك أرييل أورتيغا.ورغم هذه القيود، يستطيع الاتّحاد الأرجنتيني إبقاء الرقم شاغرًا خلال المباريات الودّيّة، أو تخصيص تكريم رمزي لميسي، دون مخالفة أنظمة البطولات الرسميّة.ويأتي تجدّد الحديث عن مستقبل القميص بعد إعلان ميسي اعتزاله الدولي، تاركًا إرثًا استثنائيًا مع منتخب بلاده، الذي قاده إلى التتويج بكأس العالم ولقبين في أميركا.ويبقى تحديد هويّة اللاعب الذي سيرتدي الرقم 10 مستقبلًا قرارًا ينتظره عشاق المنتخب الأرجنتيني.