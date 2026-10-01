أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

فيديو - شجار عنيف بين جماهير يانكيز وبوسطن

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - شجار عنيف بين جماهير يانكيز وبوسطن
A-
A+

رياضة

2026-10-01 | 18:34
فيديو - شجار عنيف بين جماهير يانكيز وبوسطن

شهدت مدرّجات ملعب يانكي في نيويورك شجارًا عنيفًا بين مشجّعي نيويورك يانكيز وبوسطن ريد سوكس

شهدت مدرّجات ملعب يانكي في نيويورك شجارًا عنيفًا بين مشجّعي نيويورك يانكيز وبوسطن ريد سوكس، خلال مواجهة الفريقين في الأدوار الإقصائيّة لدوري البيسبول الأميركي.
واندلع اشتباك بالأيدي في المدرّجات العلوية، بعدما دخل عدد من المشجّعين في مواجهة تطوّرت سريعًا إلى تبادل اللكمات، وسط صراخ الحاضرين ومحاولات لفضّ الشجار.
وأظهرت المشاهد تلقّي أحد المشجّعين لكمة قويّة أفقدته توازنه، قبل أن تتجدّد المواجهة بين الطرفين، فيما تجمّع آخرون حول المتشاجرين، وانشغل عدد من الحاضرين بتصوير الحادثة بهواتفهم.
وانتهى الاشتباك بمغادرة أحد المشاركين موقع الشجار، بعدما أبعده أشخاص كانوا بالقرب منه، فيما استمرّ التوتر بين المشجعّين للحظات.
وجاءت الحادثة خلال المباراة الثانية من سلسلة المواجهات بين الفريقين، التي انتهت بفوز يانكيز (9-2)، ليحسم تأهّله إلى الدور التالي ويقصي بوسطن من المنافسات.
وتُعد المنافسة بين يانكيز وبوسطن من أبرز الخصومات التاريخيّة في الرياضة الأميركية، إذ تمتدّ لعقود وشهدت مواجهات حافلة بالتوتر داخل الملعب وخارجه.
 

مقالات ذات صلة

فيديو - توتّر بين جماهير أرجنتينيّة والحكّام
2026-09-26

فيديو - توتّر بين جماهير أرجنتينيّة والحكّام

شجار على المياه ينتهي بوفاة مدرّب
2026-08-13

شجار على المياه ينتهي بوفاة مدرّب

ديدي يخرج من الحبس الانفرادي بعد شجار مع سجين
2026-08-13

ديدي يخرج من الحبس الانفرادي بعد شجار مع سجين

فيديو – تدخّل عنيف يرسل لاعب أياكس للمستشفى
2026-09-06

فيديو – تدخّل عنيف يرسل لاعب أياكس للمستشفى

فيديو - شجار عنيف بين جماهير يانكيز وبوسطن

رياضة

رياضات متنوعة

بوسطن ريد سوكس

نيويورك يانكيز

العودة الى الأعلى
Aljadeed
سهرة مبابي في باريس تثير الجدل في مدريد
فيديو – لاعبة كرة سلّة غاضبة تواجه مشجّعًا في المدرّجات

اقرأ ايضا في رياضة

فيفا يحبط مساعي الأرجنتين لتكريم ميسي
18:16

فيفا يحبط مساعي الأرجنتين لتكريم ميسي

لوائح كأس العالم حصرت أرقام اللاعبين بين 1 و26، ما يجعل استبعاد الرقم 10 غير ممكن عمليًّا

18:16

فيفا يحبط مساعي الأرجنتين لتكريم ميسي

لوائح كأس العالم حصرت أرقام اللاعبين بين 1 و26، ما يجعل استبعاد الرقم 10 غير ممكن عمليًّا

فيديو - علم فلسطين وكرات التنس يوقفان مباراة أيرلندا والنمسا
18:11

فيديو - علم فلسطين وكرات التنس يوقفان مباراة أيرلندا والنمسا

جاء الاحتجاجان ضمن تحرّكات تطالب الاتحاد الأيرلندي بمقاطعة المواجهة المقبلة أمام "إسرائيل"

18:11

فيديو - علم فلسطين وكرات التنس يوقفان مباراة أيرلندا والنمسا

جاء الاحتجاجان ضمن تحرّكات تطالب الاتحاد الأيرلندي بمقاطعة المواجهة المقبلة أمام "إسرائيل"

البرازيل تقرّ قانونًا تاريخيًّا لكرة القدم النسائيّة
17:59

البرازيل تقرّ قانونًا تاريخيًّا لكرة القدم النسائيّة

يجعل تطوير كرة القدم النسائيّة أولويّة دائمة ضمن السياسة الرياضيّة الوطنيّ

17:59

البرازيل تقرّ قانونًا تاريخيًّا لكرة القدم النسائيّة

يجعل تطوير كرة القدم النسائيّة أولويّة دائمة ضمن السياسة الرياضيّة الوطنيّ

اخترنا لكم
فيفا يحبط مساعي الأرجنتين لتكريم ميسي
18:16
فيديو - علم فلسطين وكرات التنس يوقفان مباراة أيرلندا والنمسا
18:11
البرازيل تقرّ قانونًا تاريخيًّا لكرة القدم النسائيّة
17:59
حادثان للاعبَي هال سيتي في 3 أسابيع
17:58

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026