فيديو - شجار عنيف بين جماهير يانكيز وبوسطن

Fans in the upper deck were seen brawling in the Bronx during Game 2 of the Wild Card. 😳 pic.twitter.com/gdkONCzDOL — New York Post Sports (@nypostsports) October 1, 2026

شهدت مدرّجات ملعب يانكي في شجارًا عنيفًا بين مشجّعي نيويورك يانكيز وبوسطن ريد سوكس، خلال مواجهة الفريقين في الأدوار الإقصائيّة لدوري البيسبول الأميركي.واندلع اشتباك بالأيدي في المدرّجات العلوية، بعدما دخل عدد من المشجّعين في مواجهة تطوّرت سريعًا إلى تبادل اللكمات، وسط صراخ الحاضرين ومحاولات لفضّ الشجار.وأظهرت المشاهد تلقّي أحد المشجّعين لكمة قويّة أفقدته توازنه، قبل أن تتجدّد المواجهة بين الطرفين، فيما تجمّع آخرون حول المتشاجرين، وانشغل عدد من الحاضرين بتصوير الحادثة بهواتفهم.وانتهى الاشتباك بمغادرة أحد المشاركين موقع الشجار، بعدما أبعده أشخاص كانوا بالقرب منه، فيما استمرّ التوتر بين المشجعّين للحظات.وجاءت الحادثة خلال المباراة الثانية من سلسلة المواجهات بين الفريقين، التي انتهت بفوز يانكيز (9-2)، ليحسم تأهّله إلى الدور التالي ويقصي من المنافسات.وتُعد المنافسة بين يانكيز وبوسطن من أبرز الخصومات التاريخيّة في الرياضة الأميركية، إذ تمتدّ لعقود وشهدت مواجهات حافلة بالتوتر داخل الملعب وخارجه.